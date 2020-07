Virus, le deuxième tome, Ségrégation

Ségrégation est le deuxième tome de la série d’anticipation des éditions Delcourt, Virus. Une bande dessinée de Sylvain Ricard et Rica, parue en juin 2020, qui présente la suite de ce thriller assez bien mené, toujours sous haute tension…

Alors que le navire de croisière Babylon of the Seas est mis en quarantaine, sur le continent, les investigations débutent, pour comprendre ce qui s’est passé. Aussi, une réunion d’urgence a lieu avec quelques personnes qui doivent gérer cette crise. Un militaire explique à cette assemblée que les images qu’ils vont découvrir proviennent des caméras de surveillance, donc de mauvaise qualité, néanmoins essentielle pour comprendre la situation. On y voit le veilleur de nuit qui vient relayer le veilleur de jour, qui a déclaré ne rien avoir vu, ni entendu d’anormal. La seule chose à noter c’est qu’un assistant est encore au travail. Il a été certifié que Guillaume Roblès était déjà parti à ce moment-là. Mais après une ronde, le veilleur a tenté d’appeler M. André, qui était resté dans le laboratoire. Sans aucune réponse de la part de l’assistant, ni du responsable de la sécurité, parti au cinéma, le veilleur a décidé d’enfreindre toutes les règles de sécurité…

Le récit est très bien découpé, offrant une lecture dense et dynamique, captivante et palpitante. Les éléments se mettent en place dans ce thriller présentant une pandémie qui gagne du terrain, à bord du paquebot Babylon of the Seas. Les autorités chargées de l’enquête remontent, petit à petit, la piste du virus jusqu’à une firme plutôt sombre, semblant cacher quelques secrets. Ils découvrent rapidement le patient zéro et lancent une opération, pour aller le chercher sur le fameux bateau de croisière. Pendant ce temps, sur le navire, la situation s’aggrave de plus en plus, entre les malades et les morts qui s’accumulent, et les cuisiniers qui veulent s’isoler et ne plus être au contact du monde extérieur, de peur de choper le virus et de mourir. Le capitaine doit aussi gérer des fuites d’informations, depuis son bâtiment, car le monde entier a maintenant les yeux rivés sur les innocentes victimes du virus et les incompétences des autorités à gérer la crise. Des personnages se détachent, petit à petit, dans ce scénario maîtrisé. Le dessin, en noir et blanc, est toujours un peu caricatural, offrant surtout un bon découpage dynamique.

Ségrégation est le deuxième tome de la série Virus, paru aux éditions Delcourt, qui offre un thriller plutôt bien mené. Une bande dessinée captivante et oppressante, où une pandémie gagne du terrain, où l’enquête piétine et où le capitaine doit faire face à une mutinerie…