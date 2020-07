Je suis en CP – Le doc du football

Le doc du football est une fiction suivie d’un documentaire, pour les jeunes lecteurs, de la collection Je suis en CP, des éditions Flammarion. Un livre pour tout savoir sur le football, un sport passionnant, et pour répondre à la curiosité des enfants.

Le livre à rabats, débute avec un petit mot à l’intention des parents, expliquant que les enfants au CP, commencent à entrer dans la lecture et ont envie de se plonger dans des thèmes qui les attirent. Aussi, le documentaire offre une belle ouverture sur le monde, permettant de s’enrichir de connaissances, de savoirs et de vocabulaire plus spécifique. Avec l’histoire présentée, dans cet ouvrage, la lecture est plus dynamique et plaisante, permettant d’aller plus facilement vers le documentaire, afin d’en savoir plus.

Certains héros de la classe de CP, sont à retrouver dans le documentaire, mais pour ce qui est de l’histoire, les jeunes lecteurs vont découvrir Lola et Léon, des jumeaux, qui partagent la même passion : le football ! Leur maman les a inscrits, cette année, au club de foot de la ville. Pour leur premier jour, ils ont acheté des maillots, des shorts, de longues chaussettes, des protège-tibias, des chaussures à crampons et deux petits ballons. Pour leur premier entrainement, Lola est heureuse de retrouver ses copines, Zoé et Samia…

La lecture est simplifiée pour les jeunes lecteurs, avec un texte adapté au niveau de lecture, des lettres muettes grisées, la liste des mots outils, les mots difficiles surlignés, un dico-image et de nombreuses illustrations. Une entrée simplifiée pour découvrir les documentaires, qui viennent compléter les connaissances des enfants, et répondre à leur curiosité.

Le doc du football est un nouvel ouvrage de la collection Je suis au CP, des éditions Flammarion, qui vient répondre à la curiosité des jeunes lecteurs, entre fiction et documentaire, permettant de s’enrichir sur un thème spécifique et acquérir du vocabulaire.