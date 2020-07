Déguster de délicieux fromages avec le calendrier de l’avent

Vous souhaitez déguster de délicieux fromage en quantité ? Le calendrier de l’avent du fromage est la solution idéale. Au menu, vous avez droit à 24 variétés de fromages venant de tous les horizons. Parmi les fromageries qui participent au calendrier de l’avent , les produits de chez La Boîte du Fromager vous sont recommandés.

Calendrier de l’avent du fromage, quèsaco ?

Avant tout, savez-vous ce qu’est le calendrier de l’avent ? Il fait référence à la période avant Noël durant laquelle on s’offre des cadeaux. Au départ, l’avent est une célébration religieuse, plus précisément une célébration chrétienne en l’honneur de la foi et de la venue du fils de Dieu. Mais au fil des années, la portée religieuse s’est amoindrie et la célébration devient publique. À l’occasion de l’avent, on offre des cadeaux à ses proches et à soi-même. Parmi les cadeaux les plus intéressants, il y a le fromage. Le calendrier de l’avent du fromage comprend les dates auxquelles les fromageries proposent des offres spéciales. Ainsi, vous avez l’opportunité de déguster de délicieux fromages qui sont proposés sous forme de box fromage. Chaque box est différent selon la fromagerie qui le propose. Mais la réception des box est toujours entre novembre et décembre.

Quelles sont les dates du calendrier de l’avent de La Boîte du Fromager ?

Chaque année, les fromageries préparent des box à l’occasion du l’avent du fromage. Les dates d’envois sont différentes d’une fromagerie à une autre, tout comme le nombre d’expéditions. Chez La Boîte du Fromager, les fromages sont proposés en 2 expéditions, soit 2 box de 12 fromages. Chaque fromage proposé dispose d’une fiche qui vous permet d’en apprendre plus sur le produit (origine, caractéristiques, mode de dégustation, etc.). La date de la première expédition chez La Boîte du Fromager est prévue le 27 novembre 2020. Le contenu est prévu pour durer 12 jours, soit un fromage à déguster par jour. Les fromages sont enveloppés avec du papier qui assure une conservation optimale. Ainsi, la seconde expédition est prévue pour le 9 décembre 2020. C’est Chronopost Food qui se charge de la livraison avec réception en 24 h

Où acheter du fromage ?

Vous ne souhaitez pas attendre le calendrier de l’avent du fromage pour en déguster ? Ou souhaitez-vous en avoir plus pour la période de Noël ? Il est possible de se procurer du fromage pour l’achat en ligne . Il s’agit d’une solution qui procure de nombreux avantages comme le gain de temps et la livraison à domicile. Vous n’avez plus besoin de vous déplacer chez le fromager et faire la queue. En quelques clics, votre commande est validée pour une livraison en 24 h ou en 48. Cela est possible en s’adressant à une fromagerie en ligne comme Le Boîte du Fromager. Il suffit d’aller sur le site et de sélectionner les produits qui vous plaisent. Vous pouvez demander assistance en ligne si vous avez besoin d’aide ou de conseils. Sachez que cette fromagerie propose également des abonnements (mensuel, semestriel et annuel) qui vous permettent de recevoir des fromages chaque mois.