J-2 : Tour de France les dernières infos

À deux jours du départ de la 107e édition, les coureurs du Tour, tout en adhérant aux règles qui leur sont imposées, se projettent surtout vers leurs objectifs : Roglič et Dumoulin visent comme prévu les sommets, Cofidis mise sur Viviani et Martin pour mettre fin à leur disette d’étapes et Bardet se voit bien poursuivre sa collection.En fin de journée, un show de présentation des équipes est organisé devant une assistance restreinte sur la place Masséna… mais diffusée sur tous les écrans dans près de 150 pays.

PRIMOZ ROGLIC ET TOM DUMOULIN À L’HEURE DES QUESTIONS

La formation Jumbo-Visma se présente comme l’une des favorites pour le Maillot Jaune du Tour 2020 et combine pour cet objectif les forces de Primoz Roglič et de Tom Dumoulin, invités à s’exprimer en duo pour la visio-conférence de presse d’ouverture de la journée. Ce qui leur a donné l’occasion de confier ce qu’ils pensaient l’un de l’autre. « Quand il était parmi mes rivaux, j’essayais d’apprendre de Tom parce que ces années-là il était le plus souvent devant moi », avoue le Slovène. « Je l’ai toujours trouvé très concentré sur sa performance, répond quant à lui Dumoulin. Maintenant je le connais beaucoup mieux… et c’est aussi un garçon très sympa ! ». Hormis les échanges d’amabilités, les deux leaders de l’équipe néerlandaise ont aussi tenu à rassurer sur leur condition. À commencer par le dernier vainqueur de la Vuelta, qui avait dû quitter prématurément le Critérium du Dauphiné après une lourde chute : « Nous avons légèrement revu nos plans, cette chute nous a fait perdre un peu de temps mais je suis toute de même content d’avoir pu gérer la reprise pour être au départ du Tour ». La condition de Tom Dumoulin a également suscité quelques interrogations, après plus d’un an sans compétition en raison d’une longue convalescence : « j’ai bien progressé pendant le Tour de l’Ain et le Dauphiné, j’avais besoin de ces courses. C’est bon d’être au départ du Tour, même s’il nous manque Steven Kruijswijk. Primoz et moi sommes là pour le classement général, notre but c’est d’être le plus proche du podium dans la dernière semaine ».

ROMAIN BARDET EN CHASSEUR D’ÉTAPES

Le huitième Tour de France de Romain Bardet aura quoi qu’il advienne une saveur particulière, puisque c’est le dernier qu’il disputera avec AG2R La Mondiale, l’équipe avec laquelle il a couru toute sa carrière professionnelle jusqu’ici : « ça ne pose aucun problème. Au contraire, je suis plutôt dans l’état d’esprit de savourer avec intensité chaque instant qu’il me reste dans l’équipe ». Pour le 2e du Tour 2016, le plaisir à prendre sur la course ne se conjuguera pas nécessairement avec une performance au classement général final. « J’ai terminé six fois dans le Top 10 et hormis le podium, personne ne s’en souvient, explique-t-il. Alors je ne vais pas me focaliser là-dessus. Maintenant, le parcours est propice à une course de mouvement et je vais donc courir ‘’agressif’’. Je veux gagner une étape de montagne et je reste vigilant dans l’idée de viser le Maillot Jaune à un certain moment ».

ELIA VIVIANI ET GUILLAUME MARTIN EN MISSION

L’équipe Cofidis dispute son 24e Tour de France, mais n’y a plus remporté d’étape depuis la victoire de Sylvain Chavanel à Montluçon en 2008. Regardé comme l’éventuel sauveur qui mettra un terme à cette disette, Elia Viviani assume cette responsabilité : « C’est probablement ma raison pour laquelle je porte ce maillot. Je ne ressens pas la pression de ces 12 années, mais je serais fier d’être celui qui met fin à cette période ». Candidat au premier Maillot Jaune à Nice, le sprinteur italien compte sur le soutien de Christophe Laporte et Simone Consonni pour mener à bien cette conquête. Sur un autre registre, Guillaume Martin partage le leadership de l’équipe et sera quant à lui en vue dès la deuxième étape, bien qu’il estime que « l’arrivée à Orcières-Merlette pour l’étape 4 me convient le mieux. Le premier objectif, c’est une victoire d’étape, mais mes résultats pendant le mois d’août (3e du Dauphiné) m’autorisent aussi des ambitions au classement général. Ce n’est pas dans ma nature de me laisser décrocher un jour pour prétendre ensuite plus facilement à une victoire d’étape ».

TOUR DE FRANCE SOLIDAIRE : OBJECTIF 5 000 VÉLOS

Une nouvelle phase débute également pour les opérations du Tour de France solidaire, destinées à promouvoir et à favoriser directement l’utilisation de la bicyclette du quotidien. La collecte de vélos lancée il y a plusieurs semaines avec Emmaüs a déjà permis de récupérer 2 000 vélos délaissés qui pourront être recyclés et remis en circulation. Elle se poursuit naturellement dans toutes les communautés Emmaüs de France (liste à consulter sur letour.fr), avec l’objectif de redonner vie à 5 000 vélos sur l’ensemble de la campagne. Pour mener à bien cet effort de promotion de la mobilité douce, un appel de fonds a également été lancé et prendra davantage d’ampleur dès le début de la course avec le relais assuré par les antennes de France Télévisions. Les téléspectateurs seront en effet invités à contribuer, y compris avec des micro-dons : en se dirigeant vers le site internet d’Emmaüs, ou par envoi d’un SMS au 92 222 pour le Secours Populaire Français.