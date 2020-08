Grand Atlas des plus belles voies vertes et véloroutes de France

C’est aux éditions Ouest France qu’est paru, en mai 2020, le nouvel Grand Atlas des plus belles voies vertes et véloroutes de France. Une nouvelle édition réactualisée et augmentée de trois nouveaux parcours, pour un guide très complet, afin de visiter les plus beaux coins du pays en vélo.

Le guide, de 480 pages, débute avec la légende des pictogrammes, pour les cartes, afin de se retrouver et de comprendre au premier coup d’œil. Un sommaire présente, par la suite, une carte de la France, avec les différents parcours à découvrir, à parcourir et leur distance. Ainsi, il y a seize longs parcours cyclables à faire, pour découvrir l’hexagone, allant de 150km à 1200km. Ces véloroutes sont définies par une couleur, afin de mieux les retrouver sur la carte. En tout, il y a pas moins de 8000 kilomètres de parcours cyclables à découvrir, à la carte !

De plus, avec l’engouement actuel pour le vélo, pour un besoin de changement de nos modes de vie, les voies vertes fleurissent, et permettent de réaliser de réels itinéraires à travers la France, pour voyager, découvrir et partager aussi de beaux moments. Aussi, les différents parcours sont détaillés en plusieurs cartes, pour offrir la meilleure des lectures, et pouvoir profiter de toutes les informations possibles, afin de pédaler, sans soucis.

En effet, les cartes sont bien détaillées, avec des itinéraires bis, des conseils et suggestions, suivant la piste choisie. Il y a aussi des pictogrammes, pour découvrir les sites touristiques, les points de vue, les curiosités remarquables, les châteaux, les monuments religieux, mais aussi les aires de pique-nique, les points d’eau, toilettes, les hébergements, et bien d’autres choses encore. A chaque long parcours présenté, il y a la carte intégrale à retrouver, et ensuite toutes les petites cartes, plus détaillées. Une présentation, quelques paragraphes, des informations permettent rapidement de comprendre et de s’immerger dans ces grands voyages cyclables. Quelques photographies sont également à retrouver, pour accompagner ces parcours cyclables.

Grand Atlas des plus belles voies vertes et véloroutes de France est un guide réellement pratique, paru aux éditions Ouest France. Un livre complet, très riche et facile à lire, avec plus de 400 cartes, 8000km de pistes cyclables, 16 beaux parcours pour découvrir la France, mais aussi les points d’intérêt et les conseils et informations nécessaires, pour se lancer sans soucis !