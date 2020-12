Dans vos boîtes d’archives, le grenier de votre grand-mère ou encore le salon de vos parents, vous trouverez sûrement des photos imprimées. Elles ont encore plus de charme quand il s’agit de vieux clichés pris avec un appareil argentique. Mais à part les feuilleter, les coller dans un album ou les encadrer, que faire avec vos vieilles photos papier ?

Les numériser pour en avoir des versions digitales

Notre premier conseil est de numériser toutes vos photos papier. D’une part, cela vous permettra d’en avoir des versions digitales que vous pourrez partager, utiliser en fond d’écran, retoucher ou encore réimprimer à votre guise.

D’autre part, et c’est l’avantage majeur, digitaliser vos photos papier évite tout risque de perte ou de destruction. Ainsi, même si les clichés originaux viennent à disparaître (inondation, incendie ou tout simplement accident du quotidien), vous en aurez toujours une version digitale.

Certes, digitaliser toutes vos vieilles photos demande du temps et de la patience – surtout si elles sont rangées dans un album ou glissées dans des cadres. Mais cet investissement en temps vaut vraiment la peine. De cette façon, vous pourrez conserver tous ces souvenirs indéfiniment et même les partager à volonté.

Plus concrètement, si vous souhaitez numériser vos vieux clichés, il y a deux cas de figure :

Vous avez les négatifs ou les diapositives

Vous avez encore accès aux négatifs ou aux diapositives depuis lesquels vos photos ont été imprimées ? Excellente nouvelle ! Vous pourrez les numériser dans une qualité supérieure, et ainsi obtenir des versions digitales faciles à agrandir ou à retoucher.

En revanche, il vous faudra un scanner spécial pour les numériser. En effet, les modèles standard ne sont pas capables de gérer ce type de support très particulier. Si vous avez beaucoup de négatifs ou diapositives à digitaliser, il peut être intéressant d’investir dans ce genre de matériel. Dans le cas contraire, mieux vaut recourir à service de numérisation spécialisé. Notamment, certains photographes professionnels sont équipés d’un tel scanner.

Vous n’avez que les photos papier

Ensuite, si vous n’avez pas ou plus les négatifs correspondant à vos photos papier, vous devrez les numériser directement. Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous :

Utilisez un scanner de bureau classique, qui offre une résolution élevée.

Faites appel à un service spécialisé en scan de photos.

Investissez dans un scanner de photos (avantageux si vous devez numériser de nombreux clichés).

Téléchargez l’application PhotoScan de Google, qui permet de scanner des clichés en utilisant l’appareil photo de votre smartphone.

Conserver plusieurs copies numériques

Ensuite, une fois que vous avez numérisé toutes vos photographies, nous vous conseillons d’en sauvegarder plusieurs copies. Ainsi, vous sécurisez davantage vos archives et réduisez grandement les risques de perdre vos photos.

La bonne pratique consiste à sauvegarder au moins une copie dans le cloud. Vous trouverez des services gratuits et payants, avec des espaces de stockage et des niveaux de sécurité variés. En complément, vous pouvez également conserver une copie sur votre disque dur externe et sur votre PC. Et pour ne prendre aucun risque, vous pouvez également confier des copies à une autre personne.

Créer des albums photos en ligne

Enfin, si vous voulez utiliser vos vieilles photos numérisées, vous pouvez facilement créer un album photo fait main sur cette plateforme. Par exemple, pour rassembler tous vos plus beaux clichés de famille, choisissez un album ou un livre du format et du style qui vous plaisent. Agencez ensuite vos photos comme vous le souhaitez et ajoutez des annotations, telles que la date, le lieu et les personnes présentes.

Style vintage ou plus moderne, confectionnez un album photo fait main qui fera honneur au charme authentique de ces vieilles photos papier. C’est aussi une très bonne idée de cadeau pour les personnes auprès desquelles vous avez récupéré ces clichés !

Ne laissez pas vos vieilles photos tomber dans l’oubli au fond d’un grenier. Prenez le temps de les numériser pour en garder plusieurs copies digitales, puis mettez-les en valeur dans un joli album sur mesure.