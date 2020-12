C’est aux éditions Flammarion, qu’est paru, en novembre 2020, le joli coffret Les grands récits de la Mythologie – Dieux et héros grecs. Un bel ouvrage, pour les enfants à partir de 6 ans, qui propose de découvrir l’essentiel de la mythologie grecque à travers un superbe coffret cadeau.

Trois beaux livres sont à découvrir dans ce coffret élégant, à commencer par Dieux et déesses. C’est par un arbre généalogique que débute le livre, afin de pouvoir facilement et visuellement retrouver tous ces dieux. Le premier dieu présenté est, bien évidemment, Zeus, suivi d’Héra, la déesse du mariage, puis de Poséidon, de Déméter, d’Athéna, d’Arès, d’Aphrodite… Chacun y trouve son histoire, ses récits, afin de mieux les connaître et les comprendre.

Le deuxième livre présente les héroïnes et les héros de la mythologie grecque. Après une brève introduction, des héros et héroïnes trouvent également leur récit, comme Jason l’Argonaute, Thésée d’Athènes, Hélène la très belle, Achille l’intrépide, ou encore Atalante. Des personnages captivants, courageux, fougueux et sages, qui sont parfois aidés par les dieux, se distinguant des mortels pour l’accomplissement d’exploits incroyables, grâce à leur force, leur courage et leur ruse.

Enfin, le troisième livre dévoile les douze travaux d’Hercule, à travers treize chapitres, puisque la jeunesse du héros est également à découvrir. Des épreuves de force, de ruse et des combats contre des créatures monstrueuses vont forger la légende de ce demi-dieu.

Les livres souples sont très bien construits, offrant des chapitres adaptés aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir s’initier à la mythologie grecque et parfaire leur culture générale, tout en découvrant des récits épiques et des aventures incroyables. De belles illustrations modernes, douces et élancées, accompagnent parfaitement les histoires.

Les grands récits de la Mythologie – Dieux et héros grecs est un joli coffret, des éditions Flammarion, de Françoise Rachmuhl et Charlotte Gastaut, qui propose trois ouvrages autour des dieux et déesses, des héroïnes et héros de la mythologie grecque. Un très bel ouvrage a retrouvé au pied des sapins de Noël.