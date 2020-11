Que nous a réservé la My Sweetie Box #Novembre 2020 ? Le thème “En mode Off” vous promet une flemminité dans toute sa splendeur ! Allez, je vous dévoile tout !

My Sweetie Box #Novembre 2020 : la box de la flemme

Le mois dernier, je vous avais présenté le thème “Nana-turality” de My Sweetie Box d’Octobre. Ce mois-ci, découvrons ensemble les produits et échantillons sur le thème “En mode Off”. Un thème flemminité visant à prendre soin de soi en cette période de confinement ! Le mantra du mois est “mettre son grain de flemme”, qui me correspond très bien. Évidemment, la plupart des produits m’ont totalement convaincue !

Baume Lèvres Oh My Baume, De Bruyère Beauté

Le premier produit que j’ai tiré de My Sweetie Box #Novembre 2020 est un baume à lèvre au packaging coloré. De Bruyère Beauté, une marque déjà présentée le mois dernier, propose son “Oh My Baume”.

Selon les box, on peut soit tomber sur le baume à la vanille ou un baume à la cerise coloré. Pour ma part, j’ai eu le baume à la cerise dont l’odeur est délicieuse.

Les lèvres gercées en hiver sont monnaie courante alors ce petit baume est parfait pour en prendre soin. De mon côté, j’ai beaucoup de mal à lâcher mon beurre de karité. Mais je me suis empressée de l’offrir à une amie !

Crème mains Aquareva, Noreva

Outre le visage avec le froid qui arrive, ce sont nos mains qui souffrent le plus en ce moment. En effet, à force de les laver souvent, elles sont toutes sèches et abîmées. La petite crème mains Aquareva de Noreva tombe ainsi à pic !

Formulée spécialement pour les peaux déshydratées, cette crème mains réparatrice hydrate en profondeur, protège et répare intensément la peau. J’ai beaucoup aimé son odeur tout douce et sa texture légère qui pénètre rapidement dans la peau. On sent que ça nourrit la peau sans pour autant laissé une pellicule grasse sur la peau, et ça c’est top. Et en plus, c’est sans paraben.

Gel douche massage quotidien bio, Rampal Latour

Alors ça, c’est le produit coup de coeur de My Sweetie Box #Novembre 2020 ! Je suis trop contente de l’avoir découvert dedans. Si vous ne connaissez pas Rampal Latour, il s’agit d’une savonnerie locale et éco-responsable produisant l’authentique savon de Marseille. Vous connaissez probablement maintenant mon attrait pour ce savon lorsqu’il s’agit de la recette traditionnelle. Avec cette marque, je fonce les yeux fermés pour utiliser leurs gammes de produits certifiés Bio, sains et sûrs pour l’homme et pour l’environnement. Ici, on bénéficie d’un gel douche massage bio au savon de Marseille. Les ingrédients sont super clean et réduits au strict nécessaire. Que du naturel pour respecter notre peau. Il est hypoallergénique et donc adapté aux peaux sensibles. Il est formulé à partir de poudre extra-fine de noyau d’abricot Bio et d”huile d’olive Bio. Ce gel douche nettoie, tonifie et revitalise la peau en favorisant la micro-circulation grâce à l’effet massage. Idéal pour les zones à revitaliser notamment pendant la grossesse (cuisses, fesses, hanches…). Ce produit convient ainsi aux peaux de plus en plus fragilisées par les agressions extérieures, comme celle plus sensible des femmes enceintes, ainsi qu’à toutes les personnes désirant améliorer leur grain de peau.

Concernant le dernier échantillon cosmétique, qui ne correspond pas vraiment à mes usages, il provient de SDI-PARIS. Il s’agit d’un distributeur de marques cosmétiques moyen et haut de gamme. Chaque produit a soigneusement été sélectionné pour son efficacité, praticité, originalité et son design particulièrement soigné. Dans la box, deux échantillons du masque régénération Celullar Revival Skin Up. Skin Up est spécialement conçu pour les personnes modernes, actives, qui alternent entre plusieurs vies durant leur journée. Le masque Régénération Cellular Revival Skin Up est un traitement professionnel pour un usage quotidien à la maison. Il nourrit et détend rapidement la peau du visage , grâce à sa formulation aux 7 huiles précieuses notamment le squalane végétal. Sa composition innovante soulage la peau des irritations, tout en lui procurant une nutrition longue durée.

Masque de sommeil, Glov

Et enfin, la dernière petite surprise de My Sweetie Box #Novembre 2020 est ce superbe masque de sommeil GLOV.

J’adore les masque de sommeil, pas pour prévenir des rides mais pour masquer la lumière quand ce n’est pas possible autrement. Mais il faut dire que tous les masques ne sont pas efficaces dans leur job. La taille de celui-ci permet de couvrir largement les yeux. Il est en satin rembourré et est donc ultra confortable !

Je dois dire qu’il s’agit du masque qui m’a le plus convaincue jusqu’à maintenant. Sa composition en tissu hyper respirant permet un port agréable. De plus, son aspect satiné donne une petit look chic qui n’est pas sans me déplaire.

Il est encore temps de vous abonner pour recevoir l’édition de Décembre dans votre boîte aux lettres ! Et bénéficiez de la livraison classique offerte sur tout le site My Sweetie Box avec le code FALL IN BOX (offre valable jusqu’au 31 Décembre 2020 inclus).