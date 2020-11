Plateau de 7 aromates : Idée de cadeau chez Nature & Découvertes

Nature & Découvertes est la boutique dans laquelle nous aimons tous flâner, encore plus en période de Noël. Elle regorge d’idées cadeau dans des catégories riches et variées. Et parmi celles qui ont retenu notre attention, il y a le plateau de 7 aromates à cultiver qui va beaucoup plaire à nos cuisiniers, apprentis jardiniers.

Le Plateau de 7 aromates à cultiver… en appartement !

Quel plaisir de pouvoir cultiver ses propres aromates à la maison. Encore plus lorsque l’on aime concocter de bons petits plats. Le plateau va être d’une grande utilité pour les personnes qui n’ont pas de jardin pour faire pousser leurs propres aromates. Elles pourront profiter des plantes qu’elles auront fait pousser au préalable dans des pots.

Le kit se présente donc sous forme de plateau à la taille généreuse dans lequel on retrouve :

7 pots

1 plateau en métal galvanisé

4 plaques de terreau fertilisé

7 sachets de graines

1 mode de culture

Un tout-en-un au côté ludique, puisque le kit va nous faire goûter aux plaisirs du jardinage même à petite échelle. Quelle satisfaction de pouvoir récolter nos propres épices ! Et encore plus de les ajouter aux plats que l’on cuisine. Une sélection de 7 aromates faciles à utiliser au quotidien, à savoir :

L’ail des ours connu pour son intensité

Le basilic fin vert et intense

La Menthe fraîche et parfumée

La coriandre du Maroc

Le thym

Le persil géant d’Italie

La ciboulette

Ces plantes sont très faciles à cultiver en pot. Avec la possibilité de glisser 2 plants par pot pour certaines. Une chose est sûre : elles trouveront vite leur place dans la cuisine ou encore sur le balcon. Elles vont également ravir les papilles de ceux qui auront eu le plaisir de les déguster…

