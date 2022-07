Partagez





En tant que genèse de l’histoire de la plus célèbre guerrière, Gunnm Mars Chronicle revient sur l’enfance de la petite Yoko. Bousculée par les affres de la guerre sur Mars, elle trouve refuge dans la cité/vaisseau de Dejah Thoris.

Ce préquel de l’histoire de celle qui deviendra Gally se situe après la série Gunnm Last Order, mais avant Gunnm !! Une série sci-fi d’anthologie qui se finalise au fil de ces trois arcs.

Tome 8 d’un seinen à retrouver le 6 juillet 2022 aux Éditions Glénat Manga .

Le décor du Tome 8 :

La cité du Dejah Thoris…

Une attaque sans précédent se prépare pour la cité libérée de l’emprise du Fardarrig, mais faisant encore émerger beaucoup de convoitises. Plusieurs vaisseaux, dont surgissent des guerriers vêtus de noirs, prennent le contrôle de la bataille, et la rapidité de l’attaque permet l’annihilation complète des installations de combat.

À la fin de l’attaque, dans les décombres, Cuan retrouve Juni en bien mauvaise posture. Tandis que Yoko et Erika remarquent une de leur ancienne connaissance : Gelda, le soldat qui les avait sauvées lors du retour de l’assaut sur Mangin. Mais il reste encore une petite chose à régler, et il va falloir faire silence complet pour que Big Madam puisse repérer, grâce à son empreinte sonore signée, le cyborg Yakovleva, que Cuan a laissé s’échapper.

En quelques secondes, elle repère sa cible. Les soldats se précipitent, mais à leur grande surprise, Yakovleva est parvenu à tromper son monde, et s’est évaporée mystérieusement dans la cité…

Le point sur le manga :

Un tome 8 toujours très dynamique et rythmé ! Cette suite de Gunnm Mars Chronicle continue sur sa lignée guerre/amitié/découverte des origines. Et s’étoffe, au fil des tomes, sur le devenir et la transformation de Yoko, en future Galli. Des alliances bonnes ou mauvaises se créent, et définissent les actions du prochain tome. On a toujours ce paradoxe entre le scénario dramatique et assez dur, et les dialogues quelquefois un brin « caricaturaux ». Le récit alterne donc entre ces échanges et la voix off, qui résume ou fait fonction d’aparté explicative. Les graphismes « cyberpunk style » de Yukito Kishiro font le job pour les scènes de combat, et les bouilles des personnages toutes arrondies ! Chaque chapitre se pare d’un personnage griffonné par l’auteur, et les Éditions Glénat soignent l’édition, avec une impression de première page métallique faisant particulièrement son effet !

La conclusion :

Une saga sci-fi incroyable pour découvrir l’histoire et le personnage de Galli. De son enfance, en passant par sa transformation en cyborg. À la guerrière spécialiste du Panzerkunst, cet art martial qui la rend presque totalement invincible. Gunnm Mars Chronicle aux Éditions Glénat manga permet de s’attacher encore plus à ce personnage mythique. Et à finaliser cette saga en faisant le lien entre l’histoire de Gunnm Last order et Gunnm l’histoire originale.

Le chaînon manquant que l’on attendait pour compléter notre collection !!!