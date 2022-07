Au musée Paul Valéry de Sète, François Boisrond s’offre une rétrospective vivante !

Partagez





Du 25 juin au 6 novembre 2022, la ville de Sète invite l’un de ses plus illustre peintre, issu de la figuration libre : François Boisrond. On pouvait croire que le peintre était Sétois d’adoption, bien que vivant en normandie…L’exposition relate 40 années de l’oeuvre du peintre, de ses débuts avec Combas et Di Rosa, mais aussi comme prof des beaux-arts de Paris (1999-2021). Avec cette rétrospective, unique et symbolique, le musée Paul Valéry remet les pendules à l’heure, sur un parcours étonnant, qui explore l’art sous bien des coutures.

114 oeuvres sélectionnées, provenant du musée d’art moderne de la ville de Paris, de Rennes, d’Antibes, de Toulouse, et d’une multitude de galeries privées de France et d’Europe…Il faut deux bonnes heures, pour admirer le parcours étonnant d’un artiste talentueux, doué et innovant !

François Boisrond, pas que fils de !

Né le 24 mars 1959, à 63 ans il affiche une vie bien remplie. Michel Boisrond (père) et Annette Wademant (mère), cette dernière est une scénariste Belge, qui a connu Michel dans des projets de réalisations (Cette sacrée gamine-1955) et (le petit Poucet-1972). D’une complicité amoureuse est née Cécile Boisrond (réalisatrice) et François a vu le jour également, de cette union. Son père a aussi été le compagnon de Marie Christine Barrault pendant 10 ans. Myriem Roussel sa compagne comédienne a tourné avec Jean-luc Godard est a inspiré, le peintre par sa plastique, et ses parutions devant la caméra, pour le film “Je vous salue, Marie” (1985). D’autres infos sur http://www.françoisboisrond.com

Une expo Sétoise qui brosse une vie artistique…

Premiers pas dans la galerie du musée et on retrouve le travail de l’artiste, proche en autre de Villemot ( Bernard Villemot et ses affiches de 1968). Labellisation autour de la “Figuration Libre”, pour une exploration dans les années 90 et jusqu’en début 2000, pour ensuite à l’étage, découvrir, d’autres univers, d’autres techniques de l’artiste.

François Boisrond peint sur toile brute, mais aussi sur toute sorte de supports qu’il trouve autour de lui, bâches, cartons ou encore papier journal, à l’acrylique ou bien avec des couleurs industrielles en pots basiques. Ses premières œuvres révèlent que le plasticien aime à styliser la forme et les traits de son art, proche d’un graphisme publicitaire.

S’il Il mêle sans hiérarchie des emprunts faits aux beaux-arts et aux arts appliqués, à l’art brut, à l’affiche, à la BD, au Pop Art ou à la télévision, c’est aussi un avant-goût d’un travail plus pictural, proche de l’image, du cinéma.

Discret le peintre se présente comme un artisan, au service d’une passion…

Entouré des premiers visiteurs, membres de la presse, conservateur, attaché(es) de presse, galeristes, curieux et passionnés de l’art, François Boisrond commente son oeuvre et évoque les 3 périodes de sa vie d’artiste “Au départ, j’ai suivi un mouvement avec Combas, Di Rosa, ensuite dans l’enseignement, à Paris, j’ai appris de mes élèves, j’ai partagé des idées, ensuite au souvenir du passé, avec le confinement, j’ai plus travaillé dans les détails, grâce à l’ordinateur, j’aime me retrouver en résidence dans un musée…” évoque t’il lors de ce vendredi 24 au musée Paul Valéry.

Pour connaitre les horaires :http://museepaulvalery-sete.fr

Eric Fontaine (à Sète)