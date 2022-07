Daniel Benoin a mis en scène Macbeth au théâtre Anthéa d’Antibes

Après l’Opéra de Nice, le public du théâtre Anthéa d’Antibes a découvert Macbeth, l’opéra de Verdi, d’après la pièce de Shakespeare, dans une brillante mise en scène de Daniel Benoin, qui a fait le choix de plonger les personnages dans les tourments qui ont suivi la guerre de 14-18.

Lors de la première scène, Macbeth revient de la guerre avec Banco. On les devine encore meurtris et fragilisés par les combats et les horreurs des tranchées dont ils été les témoins. C’est dans une sorte de coron que leur apparaissent pour la première fois les sorcières, prédisant à Macbeth qu’il serait roi et à son ami que ses enfants règneraient.

Pendant que les hommes étaient au front, les femmes ont acquis une place importante dans la société, prenant en charge des responsabilités qu’elles n’avaient pas jusqu’alors. Daniel Benoin avait à cœur de mettre en avant ce thème. Il y parvient formidablement dans une scène de choeur de femmes, pas si éloignées des femen actuelles. Dans l’opéra comme dans la pièce, les femmes sont les véritables instruments du destin de Macbeth : les sorcières d’abord puis sa femme (la talentueuse Silvia Dalla Benetta), asssoiffée de pouvoir. C’est cette dernière qui va pousser Macbeth aux crimes. Dans la mise en scène de Daniel Benoin, deux décors tout aussi sombres, alternent, l’extérieur et l’intérieur : la cour d’usine entourée de corons et l’intérieur d’un palais servant tour à tour de chambre à coucher des époux Macbeth et de salle à manger avec une immense table où sont commis tous les crimes.

Comme souvent, Daniel Benoin a fait appel au talent de Paulo Correia. La vidéo, utilisée habilement et aux bons moments, montre d’abord les horreurs de la première guerre mondiale avec des images d’archives puis renforce la représentation des démons intérieurs de Macbeth avec les hallucinations dont il est la proie et qui défilent sur les murs. Des partis pris de mise en scène qui contribuent à faire de ce Macbeth une véritable réussite. Saluons également l’orchestre philharmonique et le choeur de l’Opéra de Nice dirigé par Giulio Magnanini.