Les portes du Paradis sont fermées le lundi, signé Camille Lesur.

Camille Lesur nous propose aujourd’hui son nouvel ouvrage intitulé Les portes du Paradis sont fermées le lundi, paru en juin 2021 aux Editions Jouvence.

Tout s’écroule lorsque le mari d’Alice signe les papiers du divorce. Cela faisait deux ans qu’ils étaient séparés, mais cela faisait aussi deux ans qu’Alice espérait que Thomas revienne enfin. Ce point d’arrêt définitif se transforme en une douleur insoutenable, invivable. Alice doit y mettre fin et décide de sauter dans les calanques de Marseille. Mais les portes du Paradis sont restés fermées ce lundi 6 janvier.

Parfois, la vie souhaite que les choses se terminent autrement, ou du moins pouvoir tout recommencer d’une façon nouvelle.

Madeleine et Robert, naviguant vers les îles Canaries, la repêchent et décident de s’occuper d’elle. Lentement, Alice retrouve un peu d’énergie. C’est le point de départ d’une aventure lumineuse jusqu’à Tenerife, son après « Pequena Muerte ». Les jours passent et, rencontres après rencontres, cette femme qui ne croyait plus en l’existence retrouve peu à peu cette joie, douce et légère. Eclairée par la vie et le parcours de ceux qui croisent son chemin, elle redécouvre l’amitié, la solidarité, l’esprit de famille…

Une véritable renaissance s’opère, malgré les blessures et fissures. Le temps, les échanges et cet optimisme dans lequel elle baigne colmatent sa douleur. Parce que les portes du Paradis restent parfois fermées pour pouvoir ouvrir les portes de son propre bonheur. Les portes du Paradis sont fermées le lundi est un roman attachant, doux et sucré.

Camille Lesur est également l’auteure du roman Le Chant des cigales après la pluie, qui a reçu le premier Prix du roman bien-être, organisé pour les 30 ans des Editions Jouvence.

