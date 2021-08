Après La Machine de Turing, Benoît Solès ouvrira la nouvelle saison du théâtre Anthéa d’Antibes avec La Maison du Loup

Benoît Solès a clôturé la saison dernière du Théâtre Anthéa d’Antibes avec son magnifique spectacle La machine de Turing auréolé de quatre Molière. Il ouvrira la saison 2021-2022, le 14 septembre avec sa nouvelle pièce, La Maison du Loup.

Benoît Solès dans l’univers de Jack London

Avec La Maison du Loup, Benoît Solès nous emmène cette fois dans l’univers de l’écrivain Jack London. L’idée de la pièce lui est venue pendant le confinement. Privé de voyage, il a eu envie de relire Martin Eden, le magnifique roman de Kack London puis il a découvert l’existence d’un autre roman de l’auteur américain : Le vagabond des étoiles. Ce livre raconte l’histoire d’un prisonnier qui se retrouve « confiné à l’isolement » dans une cellule de deux mètres sur trois. Pour échapper à la torture de la camisole de force, son voisin de cellule lui enseigne, en communiquant en morse, une technique d’autohypnose lui permettant de quitter son corps pour entreprendre un véritable voyage mental. En faisant des recherches, Benoît Solès a alors découvert que ce prisonnier avait vraiment existé : il s’appelait Ed Morrell et c’est lui qui avait directement inspiré Jack London. Avec La Maison du Loup, Benoît Solès a voulu imaginer la rencontre entre Ed Morrell, qui a pris fait et cause pour un condamné à mort et Jack London, orchestrée par Charmian, la femme de ce dernier, qui espère secrètement que Jack, en mal d’inspiration, retrouve l’étincelle et se remette à écrire.

La Maison du Loup, l’un des coups de cœur du Festival Off d’Avignon

Pour sa nouvelle pièce, Benoît Solès a fait appel à l’équipe de La Machine de Turing. Tristan Petitgirard assure la mise en scène. Amaury de Crayencour et Benoît Solès lui-même incarnent Jack London et Ed Morrell. A la différence de La Machine de Turing, une femme fait partie de la distribution. Anne Plantey incarne l’épouse du grand écrivain.

La Maison du Loup est incontestablement l’un des coups de cœur du Festival Off d’Avignon. Jouée pendant trois semaines au Théâtre du Chêne noir, la pièce a séduit à la fois la presse et le public. Elle sera ensuite le 2 Août au Festival de Ramatuelle et elle ouvrira la nouvelle saison du théâtre Anthéa d’Antibes, le 14 septembre. On a (presque) hâte d’être à la rentrée !