100% bio – Picasso vu par une ado

La collection 100% bio, des éditions Poulpe fictions, se complète avec un nouveau titre, Picasso vu par une ado. Un roman, pour les jeunes lecteurs, de 8-12 ans, paru en mai 2022, de Cécile Alix et Sess, pour découvrir une figure clé de l’histoire de l’art.

Luna a 12 ans, elle est fan de séries policières, de street art, de quiz, de hashtags improbables et de Horchata de chufa. Cette dernière chose est une sublime boisson espagnole, comme du lait glacé à la noisette. Elle et son père adorent l’Espagne, c’est leur destination de vacances préférée ! Mammouth est une pie, véritable pipelette et rebelle. L’oiseau a appris à lire et sait tout sur tout, car elle a passé son enfance dans un nid avec vue sur la médiathèque. Du coup, Mammouth est une vraie encyclopédie à plumes. Deux autres personnes sont importantes, dans sa vie, son père Nico et Sam, son meilleur ami…

Le récit est original et très dynamique, avec la narratrice et héroïne, qui interpelle directement les jeunes lecteurs. Après une présentation de sa vie, on découvre qu’elle et son meilleur ami veulent rénover la cour intérieure de leur immeuble. Pour cela, ils font quelques recherches sur Internet et découvrent, en lien avec l’Espagne, Pablo Picasso. Débute alors une longue recherche sur cet artiste surprenant, qui se révèle sous différentes facettes. L’histoire de l’artiste est vulgarisée, simplifiée, pour les enfants, qui pourront ainsi comprendre et mieux apprendre, également, de cette figure clé de l’histoire de l’art. Des explications simples, des anecdotes accompagnent le récit, plaisant et dynamique à découvrir. Quelques illustrations, images et une mise en page dynamique, offrent une lecture plaisante.

Picasso vu par une ado est un nouveau titre de la collection 100% bio, des éditions Poulpe fictions. Un roman adapté et dynamique, qui propose de découvrir la biographie de Picasso, son œuvre, sa vie, tout cela raconté par une adolescente passionnée d’aujourd’hui.

