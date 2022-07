Formation Excel : Comment décrocher un certificat TOSA en 3 jours ?

Le certificat TOSA Excel est très recherché en entreprise. Découvrez comment suivre une formation intensive pour réussir l’examen avec brio en seulement quelques jours.

Les données sont désormais au coeur du monde de l’entreprise. Afin d’exploiter ces précieuses informations numériques, il est nécessaire de les agréger, de les trier et de les analyser.

Pour y parvenir, les organisations utilisent différents outils. L’une des solutions les plus utilisées est le célèbre logiciel Microsoft Excel.

Qu’est-ce que Microsoft Excel ?

Excel est un logiciel de tableur développé par Microsoft. Il permet aux utilisateurs de formater, organiser et calculer des données au sein d’une feuille de tableur. Ceci permet aux Data Analysts et autres utilisateurs de présenter les informations de façon lisible au gré des ajouts et changements de données.

Les feuilles Excel se composent de cellules, ordonnées en lignes et colonnes. Les données sont placées dans ces cellules, permettant aussi de résoudre des fonctions mathématiques.

Les utilisateurs peuvent arranger les données sur les feuilles de tableur en utilisant des outils graphiques, des tableaux croisés dynamiques ou des formules. En outre, Excel a son propre langage de programmation macro appelé Visual Basic for Applications.

À l’origine, Excel fut lancé en 1985 sous le nom de Microsoft Multiplan. D’autres produits similaires étaient déjà présents sur le marché à cette époque, dont Lotus 1-2-3 de Lotus Development Corp. Toutefois, Multiplan a su tirer son épingle du jeu grâce à son interface graphique et la possibilité d’utiliser une souris. Ce logiciel a simplifié la manipulation, le traitement et la visualisation des données.

Le logiciel Excel est l’un des composants de la suite Office destinée aux entreprises. Il est compatible avec les autres logiciels Office comme Word ou PowerPoint, et disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.

À quoi sert Excel ?

Excel est principalement utilisé en entreprise. Les organisations l’exploitent notamment pour l’analyse métier, la gestion des ressources humaines, la gestion des opérations ou le reporting de performances.

Parmi les principaux cas d’usage, on peut citer la collecte et la vérification des données d’entreprise, l’entrée et le stockage de données, l’analyse de données, l’analyse stratégique, la comptabilité, l’administration ou la gestion de projet.

En outre, Excel est très utilisé dans le domaine de la Data Science et du Machine Learning. Grâce aux récentes mises à jour, cet outil est adapté au traitement de larges volumes de données.

Qu’est-ce que le certificat TOSA Excel ?

La maîtrise d’Excel est une compétence recherchée par les entreprises de tous les secteurs. Si vous souhaitez mettre en avant cette expertise sur votre CV, vous pouvez passer la certification TOSA Excel.

Créé en 2011 par Isogard, le TOSA est la certification dédiée aux compétences bureautiques et digitales. Il s’agit de l’équivalent du TOEIC ou du TOEFL pour les langues.

Ce certificat permet d’évaluer ses compétences informatiques, et de les démontrer auprès d’un employeur potentiel. Il s’agit d’une référence internationale dans le monde de l’entreprise et dans le domaine des écoles. Plus de 7000 entreprises et écoles l’utilisent.

Depuis 2018, TOSA est la certification informatique la plus demandée par les salariés désirant acquérir de nouvelles compétences. Elle permet d’accroître son employabilité ou d’évoluer dans sa carrière.

La certification TOSA repose sur un système de score, allant de 1 à 1000. Le candidat à l’examen ne peut échouer, mais son score final dépend de son niveau de maîtrise du logiciel.

Le score TOSA permet de mesurer de façon concrète les compétences en informatique. Il va de 1 à 350 pour un débutant, de 351 à 550 pour un utilisateur basique, de 551 à 725 pour un usager opérationnel, de 725 à 875 pour un utilisateur avancé, et de 876 à 1000 pour un expert.

Notons qu’il est possible de repasser le TOSA de manière illimitée. Si votre niveau de maîtrise augmente, vous pouvez donc passer à nouveau l’examen pour tenter d’améliorer votre score.

Il existe quatre catégories de certificats TOSA. La catégorie Desktop englobe les logiciels bureautiques comme Excel, Word, PowerPoint, Outlook, VBA ou LibreOffice.

La catégorie Digital concerne les outils numériques tels que WordPress, Digicomp ou Cyber Citizen. Dans la catégorie Code, on retrouve les outils de développement et programmation informatiques tels que les langages PHP et Python.

Enfin, les logiciels de PAO et CAO comme Photoshop ou InDesign sont regroupés dans la catégorie TOSA Graphics. Ces quatre catégories couvrent la plupart des logiciels informatiques les plus utilisés.

Comment obtenir le certificat TOSA Excel ?

L’examen certifiant TOSA Excel permet de mesurer et certifier votre niveau de compétences sur le logiciel Microsoft Excel. Cette évaluation est disponible dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand et le néerlandais.

En fonction du score obtenu, vous pourrez mettre en valeur votre expertise sur le marché du travail. Cette certification peut donc vous ouvrir de nombreuses portes.

Toutefois, réussir cette épreuve, il est indispensable d’apprendre à utiliser Excel. Vous devez maîtriser les bases de l’interface et les différentes fonctions du logiciel, mais aussi les techniques de tri et de manipulation de données et l’utilisation des tableaux croisés dynamiques.

Avant de tenter de passer l’examen, il est donc préférable de suivre une formation dédiée. Vous pouvez très facilement décrocher un certificat TOSA en suivant une formation Excel à distance.

Une formation de courte durée, intensive, couvrant les principaux concepts et fonctionnalités d’Excel est le meilleur moyen de préparer l’évaluation et d’obtenir un excellent score.

Il est possible de passer l’examen en ligne via une solution de e-surveillance, ou en présentiel dans un centre d’examen agréé. Les meilleures formations Excel incluent le passage du TOSA.

L’examen TOSA Excel se compose de 35 questions, auxquelles vous devez répondre en moins de 60 minutes. Les résultats prennent la forme d’un score pouvant aller de 1 à 1000 en fonction du niveau de maîtrise.

Le passage de l’examen TOSA est facturé 79€ par Isogard, 89€ avec une évaluation d’entraînement et 95€ avec deux évaluations d’entraînement. Il est possible de payer à l’aide du Compte Personnel de Formation. Notons que le coût de l’épreuve est inclus dans les meilleures formations.

En conclusion, obtenir le meilleur score au TOSA Excel vous permettra de progresser dans votre carrière en démontrant un haut niveau de maîtrise sur ce logiciel utilisé dans tous les secteurs d’activité. Suivre une formation dédiée vous permet de maximiser vos chances de réussite !