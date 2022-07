Le convoyeur – Ces ténèbres qui nous lient

Ces ténèbres qui nous lient est le troisième tome de la série post-apocalyptique Le convoyeur, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Tristan Roulot et Dimitri Armand, parue en mai 2022, qui présente quelque peu les secrets de ces convoyeurs, à travers la persévérance de Minerva.

Deux personnes fuient dans les bois. L’un se retourne, pour regarder derrière, comme s’il était poursuivi. Ils traversent un pont pour se retrouver face à un grand bâtiment. Une femme explique à Sauterelle qu’ils vont devoir se barricader dedans. Le démon aux yeux rouges aura de grandes difficultés à les en déloger… Sauterelle affirme, à sa sœurette, qu’il n’est pas vraiment bon de s’arrêter ! La femme pense que s’ils continuent à fuir, l’homme aux yeux rouges finira par avoir leurs peaux, comme il a eu celles des autres. La Sauterelle explique aussi que cette baraque a une sale réputation, et qu’il ne le sent pas trop. Il découvre qu’il y a des champignons partout autour et que c’est bientôt la saison des spores, il faudrait mieux faire très attention ! Sa sœur le rassure et rappelant qu’ils portent des masques ! Alors qu’ils tentent de trouver une ouverture, une ombre les observe.

Le récit prend une nouvelle tournure, avec les révélations de la fin du deuxième tome. Aussi, ici l’on va plus suivre Minerva qui semble en savoir beaucoup sur le convoyeur, ou plutôt ces hommes convoyeurs, aux pouvoirs surprenants. En effet, elle raconte son histoire au renifleur, qu’elle a promis de sauver. Ce dernier a également avalé un œuf du convoyeur, et sera bientôt condamné. La bande dessinée est très bien découpée, et toujours aussi captivante, avec cette intrigue bien menée, qui s’avance toujours plus, révélant quelques vérités. Le récit est original, captivant, plein d’action et de suspense, offrant un univers post-apocalyptique très réussi. Le dessin est dynamique et agréable, avec un trait vif et fin, un découpage fort, des personnages travaillés et expressifs, pour un univers graphique réussi, également.

Ces ténèbres qui nous lient est un troisième tome captivant de la série post-apocalyptique Le convoyeur, des éditions Le Lombard. Un album réussi, intense, qui vient faire de nouvelles révélations et offre de belles perspectives pour cette intrigue originale et bien menée.

