Ecoute et trouve – La ferme

Ecoute et trouve est une nouvelle collection de livres d’éveil, des éditions Larousse, qui débute avec le titre La ferme, paru en mai 2022, comme le titre Les dinosaures. Un livre sonore, mais aussi un livre-jeu de cherche et trouve, pour aiguiser le sens de l’observation, des tout-jeunes lecteurs, entre autres…

La première double page présente la ferme, dans sa globalité, avec une maison, un tracteur, un fermier, des animaux, une mare, une prairie, une étable… Deux puces sonores sont à activer, l’une pour découvrir le bruit du tracteur, lorsqu’il démarre et l’autre, le chant du coq. Une frise, en bas des pages, propose de retrouver différents éléments de la grande scène, pour découvrir un peu plus en profondeur les détails de cette ferme. Une phrase courte présente très brièvement la scène, tandis qu’une autre, à côté de la deuxième puce sonore, interrogative, interpelle les enfants, leur demandant de reconnaître ce chant.

Le livre est interactif et sonore, il invite les tout-jeunes lecteurs à découvrir l’univers de la ferme, à travers des doubles pages illustrées et détaillées. Le livre jeu interpelle les enfants, leur proposant de retrouver certains éléments, de les reconnaître et de les nommer, pour parfaire leur vocabulaire. Il y a aussi les bruits ou cris à distinguer, pour s’immerger plus facilement dans ce bel univers coloré. La ferme, le poulailler, l’étable, le potager et dans les prés, sont autant de lieux à explorer. Le livre est assez complet et attrayant, pour éveiller les jeunes enfants au monde de la ferme, avec différents animaux à découvrir. Comme un imagier, les bambins peuvent aussi apprendre du vocabulaire, reconnaître et retrouver des animaux et éléments. Ils peuvent aussi apprendre à compter, car il y a parfois quatre cochons à retrouver, trois oies, deux veaux… Le dessin est très rond, doux et coloré, offrant un univers graphique tendre et très plaisant.

La ferme est un titre de la nouvelle collection Ecoute et trouve, des éditions Larousse. Un livre-jeu sonore, assez complet et attrayant, qui propose aux jeunes enfants d’actionner des puces sonores pour entendre certains sons et cris de la ferme, mais aussi d’observer pour retrouver des éléments, à nommer, pour enrichir le vocabulaire.

