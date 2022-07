Bande de pirates ! – Editions Dargaud

Bande de pirates ! est un album de Tony Emeriau et Dominique Hennebaut, paru aux éditions Dargaud, en juin 2022. Une bande dessinée pleine d’humour, qui présente un capitaine pirate et ses deux fidèles marins, dans le monde d’aujourd’hui…

Un capitaine pirate et deux de ses moussaillons sont heureux. Ils s’égosillent et se mettent en joie devant un grand festin. Devant eux, il y a du pain, des fruits, du rhum, du saucisson, du poulet… Le capitaine pirate demande à ses gars de regarder leur butin, avant de leur rappeler que tout cela est à eux. Les deux pirates crient de plaisir. Mais à côté, une petite voix les interpelle. Le capitaine et ses deux pirates sont à la caisse d’un supermarché. Leur caddie est plein et la caissière leur demande de régler 267.45€.

Avec l’aide de sa longue vue, la capitaine pirate aperçoit Wilfrid le Borgne, son ennemi de toujours. Il sort alors son sabre et jure, que rien ne pourra l’empêcher d’occire, ce pirate ! Cette fois-ci, il va découper ce minable, façon carpaccio ! Mais, alors qu’il s’élance, le capitaine et retenu par l’un de ses marins. C’est impossible pour le capitaine d’aller plus loin car le petit bonhomme du feu est rouge, il n’a pas le droit de traverser la route !

Ainsi, c’est un album plein de gags et d’humour qui est à découvrir. Des strips qui s’enchainent et proposent de rencontrer un capitaine pirate et ses deux fidèles marins, dans le monde d’aujourd’hui, offrant ainsi un décalage plutôt amusant, entre ses deux mondes. Les deux époques s’entrechoquent, pour des situations cocasses, improbables, absurdes et parfois plutôt bien pensées. La bande dessinée s’amuse de notre société contemporaine dans laquelle les pirates se voient bien trop souvent désabusés, pour notre plus grand plaisir, offrant ainsi une lecture amusée et plaisante. Les jeux de mots, comme les situations grotesques et amusantes, où les pirates tentent de s’adapter pour rançonner des victimes, décapiter des ennemis… Le dessin est plutôt simple, avec un trait fin, dynamique, des personnages expressifs et drôles.

Bande de pirates ! est un album humoristique décalé et plaisant, des éditions Dargaud. Les mésaventures d’un capitaine pirate et de ses deux fidèles marins, perdus dans le monde contemporain, sont à découvrir, pour rire de gags qui s’enchainent et surprennent.

