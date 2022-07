Yakari – La colère de Thathanka

La colère de Thathanka est le quarante-deuxième tome de la série jeunesse Yakari, des éditions Le Lombard. Un nouvel album, de Xavier Giacometti et Derib, paru en mai 2022, qui vient présenter une nouvelle aventure pleine de sagesse, pour le petit sioux.

Ce matin-là, dans la grande prairie, trois jeunes sioux font une galopade effrénée, qui résonne. Derrière eux, Oreille Tombante peine à suivre. Yakari et Arc-en-Ciel gagnent la course. Derrière eux, Graine-de-Bison est furieux d’avoir perdu. Il ne veut pas s’avouer vaincu, alors il décide de montrer à ses amis qu’il est le meilleur cavalier ! Il monte debout sur son cheval et s’écrit. Le cheval le fait basculer. Graine-de-Bison fini renversé, par terre. Le jeune sioux est encore plus en colère, il rage et affirme que c’est la faute de son cheval peureux ! Le lendemain, les trois amis jouent au tir à l’arc. Arc-en-Ciel est heureuse, elle a gagné face à Graine-de-Bison. La jeune fille affirme à Graine-de-Bison que, cette fois-ci, ce n’est pas la faute de son cheval, s’il a perdu ! Le jeune sioux râle, il explique que c’est la faute du vent… Yakari pose une main sur l’épaule de son ami, affirmant qu’il ne s’agit que d’un jeu.

Le récit, destiné aux jeunes lecteurs, présente une nouvelle aventure pour Yakari, toujours accompagné de Petit Tonnerre. Une histoire touchante, une aventure pleine de rebondissements, de retrouvailles et de beauté, qui met en avant le respect, l’entraide et l’amitié, pour apprendre à grandir. La bande dessinée est très plaisante à découvrir, offrant à découvrir une nouvelle aventure pour le courageux petit sioux, qui n’écoute que son totem et son courage, pour tenter de sauver son ami, quelque peu abandonné par son totem. Il va aller au-delà des dangers, pour venir en aide à son ami mortellement blessé. La sagesse, la tempérance, l’amitié, la solidarité, l’écoute sont, entre autres, au cœur de ce nouveau récit aussi captivant qu’émouvant et charmant. Le dessin est toujours, lui aussi, plaisant, avec un trait vif, des personnages expressifs, de jolis décors sauvages…

La colère de Thathanka est le quarante-deuxième tome de la série jeunesse Yakari, des éditions Le Lombard. Un album fascinant et émouvant, qui vient présenter une nouvelle aventure pour le jeune sioux courageux, qui apprend à grandir chaque jour un peu plus, grâce aux leçons de vie.

