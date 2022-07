Trésors, songes et souvenirs, un recueil d’histoires muettes aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange

Qu’ont donc en commun un cache-cache, un parapluie, une petite sirène et bien d’autres sujets ? Trésors, songes et souvenirs, rassemble dans cette œuvre plusieurs histoires. Véritable ode à l’imaginaire et aux tourments des êtres humains et des créatures magiques !!!

Un one shot poétique et onirique dont les mots se sont envolés. Mais, que faire des mots lorsque les graphismes parlent d’eux-mêmes !

Disponible le 8 juillet 22 aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange. (+9)

Le décor :

Un bonhomme de neige…

Une petite fille tente désespérément de confectionner une boule-de-neige énorme et bien ronde. Là, au milieu de la forêt, elle invite d’autres enfants à participer à son œuvre. Même cet étrange garçon, au pull et à la capuche de tigre. S’ensuit une belle bataille de boules-de-neige, où l’un d’eux, perd un masque ?

C’est justement ce « tigre ». Tous les enfants sont stupéfaits. À la place d’un visage, c’est une jolie tête de chat qu’il arbore ! Au début, il a un peu peur d’être rejeté. Mais, très vite, les autres enfants passent au-delà de leur exclamation, en l’intégrant dans le groupe pour son plus grand bonheur…

Ainsi commence ce recueil d’histoires courtes. Trésors, songes et souvenirs, laisse place à des visuels aboutis et maîtrisés, sans besoin de descriptif quelconque ou de paroles.

Le point sur la BD :

De sublimes pages magistralement expressives. Dessinées par la talentueuse Ileana Surducan. Un nom qui doit vous rappeler les contes revisités publiés aux mêmes éditions !

L’autrice nous invite, dans Trésors, songes et souvenirs, à une flânerie réflexive et contemplative. Les sujets principaux concernent les êtres humains. Elle imagine leurs conditions, mais surtout leurs tourments. Ici, on parle de différence, de jalousie, de tristesse, de souvenir. Puis, de bien d’autres sujets. Les récits poignants s’enchainent au fil des sublimes planches exploitant plusieurs styles graphiques aboutis et maîtrisés dont l’autrice s’amuse.

Le lecteur laisse son esprit vagabonder dans cet univers mutique et fabuleux, aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange, l’accompagnant sentimentalement vers différents questionnements et vers une belle réflexion.

L’onirisme total de chaque histoire porte avec simplicité et créativité, comme un flot d’évasions, l’imaginaire fabuleux que nous retranscrit Iléana Surducan.

La conclusion :

Comme on se réveille de plusieurs rêves mystérieux et émouvants, Trésors, Songes et souvenirs, nous laisse le goût du vague à l’âme. Un recueil effaçant les maux provoqués par notre société égoïste, ou individualiste, que l’autrice nous transforme en quotidien magique, altruiste et merveilleusement empathique.

Les Éditions Les aventuriers de l’Étrange, parviennent une nouvelle fois, à nous proposer la vision intimiste exprimée d’une autrice fabuleuse : Ileana Surducan. À travers une œuvre mixant beauté et véritable exploit graphique, concluant un coup de cœur émouvant et touchant !