Radiant Black – Le premier tome aux éditions Delcourt

Radiant Black est un nouveau comics, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, paru en mai 2022. Un album, de Kyle Higgins et Marcelo Costa, qui présente un récit original autour de super-héros, aux super pouvoirs cosmiques.

Nathan Burnett est dans sa voiture, il a une conversation téléphonique avec son banquier. Son téléphone affiche son compte en banque avec un solde débiteur. Le banquier annonce que la demande de prêt a été refusée. Après quelques instants de conversation, Nathan comprend qu’il n’obtiendra rien. Il finit par essuyer ses larmes, lorsque deux clients entrent dans son véhicule. Une semaine plus tard, Nathan quitte Los Angeles, pour retourner chez ses parents, à Lockport, dans l’Illinois. Sa mère est heureuse de la retrouver, tandis que son père reste un peu plus froid. Nathan sort des cartons de sa voiture, mais bientôt un ami d’enfance arrive vers lui. Marshall est heureux de retrouver son ami, tandis que Nathan semble un peu gêné. Marshall propose à Nathan de sortir, comme au bon vieux temps, pour savoir aussi ce que l’écrivain a à lui raconter de sa vie.

Alors qu’ils rentrent, tous les deux, après une soirée bien arrosée, Nathan et Marshall découvrent une sphère étrange, qui flotte dans l’air. Nathan s’en approche, la touche et se transforme en une sorte de super héros, et découvre qu’il possède des pouvoirs magiques. Ce premier tome présente un personnage qui est sans emploi, qui a tout perdu et doit revenir vivre chez ses parents. Mais le Radiant qu’il a découvert va bouleverser sa vie… La bande dessinée est curieuse, moderne, dynamique et plaisante à lire, offrant à découvrir, deux personnages, de nouveaux héros, qui vont rapidement devoir se confronter à la réalité, tout en découvrant leurs nouvelles opportunités, avec ces pouvoirs cosmiques incroyables. Le récit est plein de rebondissements et de surprises, avec quelques scènes d’action, et une trame qui se consolide. Le dessin est agréable, moderne, dynamique, avec un trait fluide et vif, ainsi qu’un découpage énergique et efficace.

Radiant Black est un nouveau comics, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un récit de super-héros, pas comme les autres, plutôt plaisant et original, qui commence plutôt bien, et promet une suite pleine de rebondissements et d’action, entre autres.

