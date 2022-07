Dans le futur, les livres sont conservés précieusement dans une sorte de tour de « Babel ». Un réseau virtuel appelé Bibliotheca, où toutes les écritures sont numérisées et protégées. Lors du déchiffrement d’un des recueils étudiés par le père d’Olsen, travaillant pour ce système, celui-ci disparaît mystérieusement.

Arrivé à l’âge adulte, Olsen n’hésite pas à marcher dans les pas de son père. Devenir restaurateur de livres, afin de délier le mystère de la disparition de celui-ci.

Une série passionnante à venir, en cinq tomes. Ce seinen mêlant science-fiction et ésotérisme est disponible aux éditions Akata, depuis le 23 juin 22. (+14)

Le décor :

France, moyen-âge …

« Je suis l’outre-lieu… Le lointain, mais aussi l’ici. À la fois passé et futur… » Un enlumineur étudie une œuvre enchaînée à son pupitre, dans le sous-sol de son abbaye. Les bougies qui éclairent sa lecture vacillent, tandis que les visages taillés dans la pierre semblent l’observer. Quand, soudain, une sorte de brume se forme. Juste au bout des doigts de celui qui décortique, une à une, les lettres des mots.

On perçoit un cri d’exclamation. On distingue une lueur intense… Puis plus un bruit. La brume s’est comme incrustée au niveau de la colonne vertébrale du prêtre, et sa tête a littéralement explosé !

2050, Europaris …

Le jeune Olsen écoute avec attention les enseignements de sa professeure. Aujourd’hui, elle leur explique comment les écrits anciens, codex, parchemins et bien d’autres, sont transformés depuis le premier siècle, en données numériques. Puis transférés sur le réseau Bibliotheca, depuis 2015.

Olsen est si fier de pouvoir répondre aux questions que lui pose son enseignante. Car il est bien placé pour savoir tout ça en détail. Son père travaille depuis des années pour ce système et lui transmet chaque jour un peu plus cette passion qu’est la restauration d’œuvres anciennes !!!

Mais, le jour où d’étranges personnes viennent déposer un énorme recueil dans son bureau, la curiosité d’Olsen va précipiter la disparition de son père …

Le point sur le manga :

Étonnant et passionnant ! Ce premier tome de Babel aux Éditions Akata, ne peut qu’augurer une suite incroyable. On ressent bien la patte féminine de Narumi Shigematsu, la mangaka aux multiples œuvres (Running Girl, Nos fleurs éternelles). Elle garde ici son trait si particulier et envolé, qui dénote du graphisme manga habituel. Et cette réflexion autour de son scénario est plus qu’envoûtant.

On découvre d’abord, l’enfance du personnage principal, Olsen, un garçon de dix ans complètement absorbé par ce travail minutieux qu’est restaurateur d’œuvre. Toute la base de l’histoire réside dans ce mystère entourant toutes les découvertes d’œuvres manuscrites anciennes, qui titille notre curiosité, et prend vite une aura sibylline. Le drame apporte évidemment encore plus d’énigmes, et humanise le récit avec sa dimension familiale.

La mangaka y mêle aussi un apport technologique et sci-fi, correspondant à notre réalité, nous embarquant complètement dans son emprise !

La conclusion :

Gros coup de cœur pour ce premier tome qui ne peut qu’absorber votre âme, si vous êtes un/e féru/e lecteur/trice !!! Babel aux Éditions Akata promet du lourd avec ce sujet vaste, archéologiquement riche d’expressions et de mots ciblés. Mais aussi, « futuristiquement » si bien imaginé, avec un ancrage principal sur des technologies, les intelligences artificielles que nous utilisons déjà dans nos sociétés.

Des livres, des codex, de l’ésotérisme, du mystère… Que demande le peuple pour être passionné ? Rien de plus que cette série !!!!