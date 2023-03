Les Zazous – You don’t know what love is ! Aux Éditions Glénat

L’occupation devient de plus en plus “contraignante”. Les Zazous doivent, à présent, en plus de la situation aggravée contre les Juifs, subir des pressions de l’envahisseur. Les troupes allemandes deviennent de plus en plus restrictives, et de jeunes fascistes organisent une milice contre le mouvement de contre-culture des Zazous.

La résistance devient compliquée et se meut en drame futur pour notre groupe de Zazous. Second tome de cette trilogie aux airs swings provocateurs sur fond sombre de l’Occupation.

Disponible aux éditions Glénat depuis le 22 février 23. (+14)

Le décor :

Berlin, 20 janvier 1942.

Trois Führer SS sont réunis afin d’organiser la « solution finale » concernant le peuple juif. Les comptes sont faits pour l’expatriation vers l’Est de la majorité des peuples « gênants ». Et c’est par la France que commencera l’évacuation meurtrière.

Paris, un hangar à l’écart de la ville.

Tandis que les Zazous s’adonnent à leur « sport » préféré sur des airs de swing, une milice allemande débarque, armée jusqu’aux dents. Un garde est posté devant les portes avant pendant que les autres courent à la porte arrière afin de récupérer les danseurs qui s’échappent.

Frankie et ses amis/es sont « cernés ». Mais voilà que le garde avant enlève son casque et se met à se déhancher sur du Duke Ellington qui passe sur le gram.

La bande de Zazous regarde stupéfaite, et effrayée. Mais, après quelques pas de danse et un discours plutôt amical, l’allemand les laisse partir. Même s’ils savent que son intervention les sauve, ils ne peuvent s’empêcher de réagir. C’est Suzy qui se défoule sur lui afin que leur fuite n’ait pas l’air suspecte.

Sur le chemin, Frankie raccompagne Paulette jusqu’au pas de sa porte. Ils discutent avenir, études. Mais, arrivés sur place, ils sont tous deux abasourdis. Un mot en lettres rouge est peint sur la porte du porche : JUIFS…

Un mot qui grave en eux, la peur, le rejet et un futur terrifiant.

Le point sur la BD :

Si tu as raté le premier tome clique ici >> TOME 1 <<

Un deuxième opus, aux Éditions Glénat, plus violent psychologiquement et physiquement que le premier. Les heures sombres arrivent et le scénario de Salva Rubio montre combien les Zazous et leur mouvement de résistance deviennent gênants aux yeux des « JPF » : les Jeunesses populaires françaises. Malgré les affinités qui se créent entre ses jeunes. La faible aide extérieure ou étrangère qu’ils rencontrent. Leur résistance désinvolte, le drame ne fait que se rapprocher. Couvre-feu, restrictions, l’épuration débute.

Danide s’emploie à nous rendre réalistes cette « horreur » historique, pour mieux nous atteindre, avec les expressions des personnages. La beauté du swing perdure dans ses illustrations qui bougent presque au rythme des danses endiablées.

La conclusion :

Après un coup de cœur pour le premier tome, c’est le cœur brisé que je referme ce second opus. Avec « You don’t know what love is », le lecteur prend conscience des privations, de la gravité de la situation qui dégénère doucement. La danse ne suffit plus à contrer les armes, l’holocauste imminent.

Le tourbillon entraînant du premier tome des Zazous aux Éditions Glénat, se meut en drame sombre, lorsque les « enfants terribles » s’opposent à une idéologie nazie ne laissant plus aucune place à la légèreté. En attendant le troisième tome, prenez donc une boîte de kleenex, vivement conseillée.