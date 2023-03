Marvel Crisis Protocol – Shadow Avengers

La collection Marvel, des éditions 404, se complète avec un nouveau roman de Carrie Harris, Shadow Avengers, paru en février 2023. Une histoire inédite basée sur le jeu de stratégie et de guerre Marvel Crisis Protocol, qui réunit les héros et les super-vilains de Marvel.

Eddie Brock avait le ventre qui gargouillait. Il s’arrêta au milieu du trottoir bondé de New York. Il essayait de se souvenir de la dernière fois qu’il avait mangé. Cela suscitait quelques œillades agacées et quelques jurons de la part des piétons qui étaient contraints de le contourner. Eddie avait travaillé de longues nuits dans l’open space miteux, du journal local. Les jours s’étaient mêlés les uns aux autres et le journaliste ne savait plus trop où il en était. Il levait la tête, tout en plissant les yeux vers le soleil, comme si l’astre pouvait lui fournir un indice sur la date. Il discernait des fragrances délicieuses qui se répandaient dans la rue…

Le récit est inédit, dynamique et haletant, il saura plaire à tous les fans de l’univers Marvel. On y retrouve, avec plaisir, plusieurs héros et méchants. L’intrigue assez classique, et pourtant pleine d’action et de rebondissements. Lorsque Dormammu menace la Terre, Doctor Strange se voit de réunir plusieurs super-héros, pour faire face. Ainsi le Shadow Avengers devra arrêter Dormammu à tout prix… Le roman est bien mené, divisé en deux parties et plusieurs chapitres, plus ou moins courts. L’action et le suspense s’entremêlent assez bien, offrant parfois des moments plus calmes. Il y a aussi un bel éventail de super-héros à retrouver, qui trouvent chacun leur place, dans cette alliance qui offre tout ce qu’il faut.

Shadow Avengers est un roman inédit et haletant de l’univers Marvel, paru aux éditions 404. Une histoire pleine de promesses, avec plusieurs super-héros à retrouver, une grande menace, des superbes combats, du suspense, de l’action, de l’humour…

