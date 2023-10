Le royaume sans nom – Acte 1

Le royaume sans nom est une nouvelle trilogie, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, paru en septembre 2023. Une bande dessinée, de Herik Hanna et Redec. Un bel album qui vient rendre hommage aux tragédies shakespeariennes, à travers ce récit anthropomorphique captivant.

Un jeune lion, le prince du royaume, observe le monde depuis son balcon. Derrière lui une voix résonne. Elle explique qu’il n’est rien, qu’il a toujours été un fardeau, une honte, une disgrâce pour ses semblables… Qu’il pâlit de peur à l’ombre d’un trône vide, il regarde le jour se lever et accueille les rayons à l’horizon. Sa mère, derrière lui, ne semble avoir rien d’autre à faire que tourmenter son fils. C’est un discours assez cinglant que s’offrent les deux personnages. Le fils semble fatigué des paroles de sa mère qui veut le mener vers le trône, alors que lui n’a que faire du pouvoir… Il apparaît un différend entre la reine et le roi, sur les alliances notamment. Alors que la reine méprise la grande réception qui va avoir lieu, pour sceller l’amitié entre les différents peuples, elle présage la mort définitive du roi !

Le récit anthropomorphique reste intéressant, dans ce premier acte, où différents personnages sont présentés. Ainsi, la bande dessinée oscille entre les faits du roi, de la reine, du prince, mais aussi d’un capitaine, d’un ambassadeur, une commandante, un trésorier, des bandits, un ménestrel… Mais tous semblent, plus ou moins, impliquer dans la tragédie à venir. Un engrenage qui ne se dévoile pas tout à fait, dans ce premier acte. Cependant, le récit paraît bien ficelé et maîtrisé, avec des stéréotypes incarnés par les races des animaux. Certains dialogues sont ciselés et grinçants, pour un humour parfois mordant ! L’intrigue se met en place, une violence certaine approche et le final shakespearien invite à une suite épique. Le dessin reste fin, moderne et dynamique, très plaisant, offrant quelques belles planches à découvrir.

