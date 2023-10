Mes histoires – J’habille mes amies – Le château hanté

Pour Halloween, la collection Mes histoires – J’habille mes amies se complète avec un nouveau titre, Le château hanté. Un roman jeunesse, de Zanna Davidson, avec autocollants, paru en septembre 2023. Une nouvelle mission, pour les amies Zoé, Nina et Lily, qui aiment la magie et le mystère.

C’est jour de fête à Amies-Ville, et tous les amis et amies se sont rassemblés à l’extérieur du café Bonbon, pour célébrer Halloween. Installés autour d’un feu de joie, les stands proposaient des pommes d’amour, des bols fumants de souple à la citrouille, des biscuits en forme d’araignée… Lily expliquait que c’était le moment de l’année qu’elle préférait ! Elle sentait presque la magie dans l’air. Nina, une amie princesse répondait qu’elle adorait Halloween aussi et surtout les déguisements. Malheureusement, Nina a été tellement occupée par les missions royales qu’elle n’a pas encore trouvées un moment pour préparer son costume.

Le roman jeunesse, découpé en plusieurs chapitres, se lit assez facilement et rapidement. Il entraîne les jeunes lecteurs et lectrices, dans une nouvelle mission, pour trois amies, Nina, Zoé et Lily. Les trois jeunes filles vont devoir se préparer pour découvrir ce qui se passe au château de l’île de Minuit. Des bruits étranges, sourds ont été entendus et une silhouette fantomatique a été vue au grenier du château. Cela inquiète le roi et la reine qui reçoivent des invités pour une grande fête d’Halloween. Le récit reste très bien décrit, avec l’ambiance, la mission expliquée, la préparation, le voyage, l’investigation et le final ! La bienveillance, l’amitié et la magie restent au cœur de ce récit captivant et plaisant. De nombreuses illustrations accompagnent parfaitement le roman jeunesse.

Le château hanté est un nouveau titre de la collection Mes histoires – J’habille mes amies, des éditions Usborne. Un roman jeunesse parfait, pour la fête d’Halloween, qui propose de suivre trois amies dans une mission surprenante, inquiétante et captivante.

Lien Amazon