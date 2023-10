Milo & les créatures du grand escalier – Ed. Rue de Sèvres

Milo & les créatures du grand escalier est un ouvrage de Ben Hatke, paru aux éditions Rue de Sèvres, en septembre 2023. Une bande dessinée jeunesse fantastique et intrigante, avec très peu de texte, qui propose de suivre Milo, à la poursuite de la chaussette de sa petite sœur…

Dans une demeure qui vient d’être vendue, derrière des cartons, dans une pièce, se cache un jeune garçon. La maison semble en désordre. Il y a des cartons empilés, une bibliothèque pratiquement vide, un balai posé contre le mur… Le garçon traverse la pièce, s’approche d’une cheminée, lorsqu’il est appelé. Milo accourt aussitôt ! Il descend des escaliers, traverse plusieurs pièces, dégluti devant une porte, avant d’entendre, de nouveau son prénom. Il poursuit sa course, à travers la maison, pour retrouver sa maman. Elle se trouve dans un fauteuil et s’occupe d’un bébé. La maman dépose Lucy dans le berceau, avant de prendre Léo qui pleure. Elle voit Milo, lui demande s’il explorait encore la maison ! Puis, elle lui demande un service. Elle aimerait que Milo aille chercher la chaussette de Lucy, celle que tia Maria a tricotée, qui a dû rester à la cave !

Milo semble apeuré, mais veut aussi aider sa maman qui s’occupe de ses frères et sœurs jumeaux. Commence alors un long voyage incroyable pour le jeune garçon. Il va devoir, dans un premier temps, prendre son courage à deux mains, pour descendre à la cave, lieu sombre et effrayant. Puis, Milo va poursuivre un rat, qui a dérobé la fameuse chaussette ! Cette course-poursuite, parfois effrénée, va l’emmener à travers un étrange monde souterrain. Des pièces, des couloirs et un véritable labyrinthe, mais aussi des créatures peuplent ce monde caché. La bande dessinée est un récit complet de 204 pages, et reste facile à lire, pour les jeunes lecteurs, avec très peu de texte et dialogue. Un monde onirique, fabuleux et frayant, qui offre son lot de rebondissements et de courage. En effet, le héros reste déterminé, malgré les épreuves… Le dessin est rond et efficace, très agréable.

Milo & les créatures du grand escalier est album jeunesse fabuleux, des éditions Rue de Sèvres. Un récit complet, onirique et étrange, qui présente une grande aventure. Un jeune garçon courageux, qui s’aventure à la cave, et plus loin encore, à la recherche de la chaussette de sa petite sœur.

