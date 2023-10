Bonne nuit en ville, le livre de chevet de son bout de chou

La nuit enveloppe la ville d’un manteau d’étoiles. Silence, tout est calme ! Mais attendez… Ce n’est pas tout à fait l’heure de dormir ! Avec “Mon livre son et lumière : bonne nuit en ville”, Larousse Jeunesse vous ouvre les portes d’un univers nocturne poétique et fascinant.

Tout commence avec Petit chat. Courageux et curieux, il s’aventure dans les rues endormies. En route, il rencontre des amis inattendus. Imaginez : un rossignol mélodieux qui charme le ciel étoilé, une chouette alerte dont le chant résonne au loin, ou encore un hérisson affairé à construire son nid douillet. Et ne parlons pas de l’écureuil, blotti au cœur de son arbre, rêvant probablement de noisettes.

Mais ce n’est pas qu’une histoire ! Ce livre crée une véritable expérience sensorielle. Les grands dessins, richement détaillés, captivent le regard, et ici vient le tour de magie : une simple pression sur la puce sonore, et hop ! Les scènes prennent vie, transportant l’enfant au cœur de cette nuit enchantée avec du son et de la lumière. C’est juste trop mignon.

“Mon livre son et lumière : bonne nuit en ville” – Plongez dans la magie nocturne avec Larousse jeunesse !

C’est bien plus qu’un simple livre. C’est une invitation à l’émerveillement, une balade nocturne guidée par des sons doux et apaisants, conçus pour préparer bébé à une nuit de rêves doux. Chaque page tournée est une nouvelle étape dans cette aventure auditive, créant un pont entre le monde réel et le monde des rêves.

En somme, Larousse Jeunesse frappe encore avec ce bijou d’originalité et d’innovation. “Mon livre son et lumière : bonne nuit en ville” est le parfait compagnon de chevet pour tous les petits aventuriers nocturnes.

Alors, prêt pour une excursion sonore et lumineuse? Avec Petit chat et ses amis, chaque nuit devient une douce mélodie. Découvrez, écoutez, rêvez ! Et, surtout, bonne nuit en ville !