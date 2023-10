Ensemble – Un jeu coopératif

Ensemble est un jeu coopératif de Luigi Ferrini et Daniele Ursini, illustré par Daniela Giubellini, des éditions Ergo LVDO et distribué par Atalia. Un jeu de société qui propose de synchroniser ses choix sans communiquer, pour franchir les différentes épreuves.

La boîte, plutôt médium et jolie, se compose d’un plateau, de 80 cartes Souvenir, 48 cartes Scénario, 90 cartes Vote, de dix jetons Vie, un jeton Vie débutant, un jeton pour indiquer le niveau du jeu et des règles du jeu. Le but du jeu est simple, il est coopératif, les joueurs doivent harmoniser leur choix, sans communiquer. Un groupe réellement soudé pourra passer le niveau 9, soit la victoire ! Autrement dit, si le niveau 9 n’est pas atteint, la partie est perdue !

La mise en place reste simple, malgré les différents éléments à positionner. Une fois le plateau de jeu assemblé et mis au centre, les jetons de vie, du un au nombre de joueurs, sont à mettre près du plateau. Chaque joueur doit recevoir neuf cartes Vote, d’une couleur, numérotée de 1 à 9. L’indicateur de niveau, est également à positionner sur le plateau de jeu. Les cartes souvenir sont mélangées et deux sont placées, face visible, aux emplacements 1 et 2. Une troisième carte souvenir est piochée et positionnée face visible au centre de la table. Tout le monde peut ainsi la voir, il s’agit de la carte Défi. Le restant des cartes Souvenir reste positionné face cachée, près du plateau de jeu.

Le jeu reste simple et facile à mettre en place. Les joueurs, à partir de 14 ans, jouent pour quinze à trente minutes. La partie se fait dans le silence, car chacun des joueurs doit voter, pour l’illustration qui fait penser à la carte mise en avant. Le jeu reste plaisant, permettant aussi de mieux se connaître. Il se joue jusqu’à 10 joueurs, invitant à jouer en famille, même recomposée, et entre amis. Mais le jeu s’avère aussi amusant, avec des niveaux de plus en plus difficiles à atteindre.

Ensemble est un jeu de société coopératif amusant et drôle, à retrouver chez Atalia. Un jeu amusant, offrant de belles parties, durant lesquelles les joueurs vont devoir synchroniser leurs choix, sans communiquer, pour pouvoir franchir les différents niveaux, et remporter la partie ! Un jeu de société familial, à retrouver au pied du sapin de Noël…

