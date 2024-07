Qui vois-tu dans la mer ? – Ed. Glénat jeunesse.

Qui vois-tu dans la mer ? est un livre grand et cartonné, d’Anne Passchier, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2024. Un ouvrage à la découpe originale, qui propose aux jeunes lecteurs une promenade espiègle sous la mer, pour jouer et apprendre à compter !

Le livre présente des pages en escalade, ou en escalier, invitant à découvrir ce qui se cache derrière la prochaine page. Ainsi, l’on débute avec une page moins haute, mais une grande illustration à retrouver sur la double page. Derrière une épave engloutie, se cache un gros requin gris ! Sous l’eau résonnent les merveilleuses notes de chanteuses géantes, deux baleines gracieuses. A la double page suivante, on suit le fil des flots, trois pieuvres ondulent et valsent, dans un nuage de bulles. Un peu plus loin, les enfants se voient invités à observer quatre dauphins, pleins d’énergie et princes de l’acrobatie !

Le livre cartonné attire de par sa découpe originale, et cela dès la couverture. Les pages, ainsi en relief, offrent une belle dynamique, et suggèrent une suite. Le livre propose une balade espiègle sous la mer, pour y découvrir les animaux marins. A travers un texte interactif, qui interpelle directement les jeunes lecteurs, il va falloir retrouver les animaux et les compter. Ainsi, comme un imagier, les enfants doivent associer un mot à une image. Ils développent ainsi leur langage et enrichissent leur vocabulaire. De plus, on apprend à compter jusqu’à 10, tout en s’amusant, au fil des pages et des découvertes. Le livre d’éveil offre des illustrations douces et colorées, proposant un bel univers à découvrir.

Qui vois-tu dans la mer ? est un livre cartonné plaisant, des éditions Glénat jeunesse. Un ouvrage à la découpe originale, proposant des animaux marins à deviner, au fil des pages, qui deviennent de plus en plus grandes. Le livre suggère aussi de découvrir les animaux marins, tout en apprenant à les compter !