Elon Musk, enquête sur un nouveau maître du monde est un récit complet, de Darryl Cunningham, paru aux éditions Delcourt, fin mai 2024. Une bande dessinée qui présente une biographie d’Elon Musk, une enquête documentée, sur ce personnage fascinant et controversé.

Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971, en Afrique du Sud, à Pretoria. A cette époque, le pays, un régime nationaliste blanc, prône l’Apartheid, mot afrikaans qui signifie « séparation ». Le système législatif soutient les mesures de ségrégation envers les citoyens qui non blancs. L’Apartheid considère les blancs comme la strate supérieure de la société. C’est ensuite que venaient les indiens et les métis, les noirs originaires d’Afrique constituaient la couche la plus basse de la société. Ce régime privait ces personnes noires des droits de l’homme les plus élémentaires, comme le vote, notamment. Dans le pays, toute rébellion contre l’Apartheid se voyait violemment réprimée. Aussi, vivre dans l’une des communautés blanches enclavées c’était être exposé en permanence à la propagande anti-noirs du gouvernement. Certaines personnes pensaient que les combattants de la liberté n’étaient que des terroristes, tandis que d’autres souhaitaient protéger leur mode de vie.

Le récit vient présenter l’enfance d’Elon Musk, en Afrique du Sud, jusqu’à nos jours, à travers une enquête très documentée et riche. Les aspects personnels et professionnels se trouvent développés, pour présenter l’une des personnalités les plus fascinantes et les plus controversées. La bande dessinée découpée en plusieurs parties, propose de suivre le cheminement de cet homme charismatique, qui a su trouver sa place et devenir l’un des hommes les plus riches au monde. L’album dévoile des facettes méconnues, parfois choquantes, de sa vie privée et de sa vie professionnelle, avec une carrière impressionnante. Il se marie plusieurs fois, certains de ses enfants ne veulent pas le voir… Du côté des affaires, il n’hésite jamais, malgré des dettes et des démêlés avec la justice. Le récit n’est pas forcément rythmé, il reste très narratif, cependant intéressant. Quant au dessin, il garde un trait simple, parfois maladroit, sans fioritures.

