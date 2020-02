Green Class, le deuxième tome, L’alpha

L’alpha est le deuxième tome de cette série survivaliste Green Class, de Jérôme Hamon et David Tako. Une bande dessinée, à paraître aux éditions Le Lombard, ce février 2020, pleine de surprises et de rebondissements, d’action et de suspense.

Linda, Beth, Sato et Lucas se retrouvent tous les quatre dans la nature, ou plutôt ce qui reste du monde. Naïa et son frère Noah, qui a muté, ont été emporté par un être gigantesque. Les quatre amis tentent de retrouver leurs traces, en espérant les revoir. Mais le rythme de la marche et les pauses courtes imposés par Lucas, ne plaisent pas à tout le monde. Malgré tout, les jeunes gens continuent, essayant de rationner les boîtes de fayots qu’ils avaient pu emporter. Sur leur chemin, ils remarquent aussi d’étranges symboles. Les quatre adolescents se posent des questions, quant à la zone contaminée où ils se trouvent et ces symboles proches des endroits infectés. Un peu plus loin, un infecté se tient auprès de soldats. L’un d’eux essaie de communiquer avec lui. Deux hommes discutent, parlant d’une taupe parmi eux…

Le récit est assez bien découpé, offrant une belle dynamique à cette histoire originale. Le lecteur suit surtout les quatre amis qui sont partis à la poursuite de Naïa et Noah, mais rien ne sera facile pour eux. Ils vont faire des découvertes surprenantes, et des rencontres plutôt dangereuses, offrant son lot des suspens et d’action. La bande dessinée est dynamique, avec une lecture plaisante, parfois amusante, avec ces jeunes qui se cherchent et essaient toujours d’avoir le dernier mot. Quant au reste du monde, quelques informations sont à découvrir dans ce tome, avec l’armée qui recherche un infecté alpha, des infectés qui aident l’armée, un groupe qui tente de mettre en déroute l’armée et ces entités impressionnantes et puissantes. Le dessin offre un beau graphisme, dynamique et très plaisant, et quelques planches sublimes.

L’alpha est le deuxième tome de la série Green Class, cette série originale et survivaliste, qui présente un monde infesté par des êtres humains qui se transforment en créatures difformes, comme végétales, dans lequel une poignée d’amis tente de survivre.