Mes premiers classiques Larousse : la nouvelle collection

Les éditions Larousse présentent, pour les vacances de février, une nouvelle collection intitulée Mes premiers classiques Larousse. Ce sont quatre petits romans qui sont à découvrir, parus ce février 2020, présentant de grands textes de la littérature classique adaptés aux jeunes lecteurs de CE1.

Il y a Le roi Arthur, Peter Pan, Tom Sawyer et Alice au pays des merveilles qui sont à découvrir, dans un format accessible aux jeunes lecteurs, élèves de CE1. Quatre classiques de la littérature que les enfants, dès 7 ans, vont pouvoir découvrir par eux-mêmes, avec des textes adaptés et illustrés, permettant ainsi de faire un lien entre le monde des enfants et celui des adultes. Des ouvrages intemporels, faisant partie de la culture générale, qui permettent de grandir et de rassembler les générations à travers de mêmes références.

Les quatre univers présentés ici sont très différents, avec du fantastique et de l’onirique. Les thèmes et les œuvres restent instructifs, pour grandir, découvrir le monde, des époques différentes, des croyances et des légendes. Les grands textes de la littérature deviennent accessibles aux jeunes lecteurs, avec un niveau de lecture et de compréhension adapté. Les enfants vont ainsi prendre du plaisir à lire tout seul et découvrir de belles et grandes histoires connues de tous. De belles et grandes illustrations sont à retrouver à chaque double page, permettant une immersion plus aisée.

Dans chaque petit roman, les personnages principaux sont présentés, pour mieux comprendre les récits. A la fin de chacun des livres, un lexique vient expliquer certains mots en orange, qui sont dans l’histoire, afin d’enrichir le vocabulaire des enfants. Enfin, des questions de compréhension sont aussi à retrouver, permettant de vérifier si les jeunes lecteurs ont bien saisi ce qu’ils ont lu.

