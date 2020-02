Faites lui plaisir pour la St Valentin avec LELO

L’extrémité du soraya est plus large et plus épaisse pour éprouver des sensations plus intenses sur le point G.

Il possède lui aussi 12 modes de vibrations (contre 8 pour son grand frère). Vibrations qui sont soit dans la branche clitoridienne soit dans la branche du point G ou de manière alternative. Bref il y a de quoi monter au 7ème ciel et voir quelles types de stimulation on préfère.

Il est plus doux et plus flexible au niveau de la branche clitoridienne pour s’adapter plus facilement à l’anatomie féminine. Lors de l’élaboration du Soraya 2, LELO a utilisé les ultrasons pour obtenir une image précise de l’anatomie féminine pour fabriquer son stimulateur de point G et pour l’adapter à un maximum de femmes.

Le niveau sonore a été diminué pour avoir plus de concentration (et donc plus de plaisir).

En revanche, ce qui ne change pas, c’est toujours cette élégante (et discrète) boîte noire dans laquelle sont livrés les sex toys. Ils ont toujours une grande autonomie et se recharge par USB.

A l’époque de leurs grands frères, nous avons été plus que bluffée par la performance de ces 2 sex toys. Il était alors impensable que LELO puisse faire encore mieux. Et pourtant… ! Ils l’ont fait ! Ils sont donc plus maniables, plus flexibles et plus adaptés au corps de la femme. Un véritable bon point pour LELO.

Le Sona 2 et le Soraya 2 apporteront indéniablement une stimulation qui déclenchera à coup sûr un orgasme. Reste à savoir lequel des deux vous allez préférer !

Et Messieurs, ne soyez pas jaloux de ces 2 sex toys, Madame aimera toujours votre doigté incomparable mais n’hésitez pas à les inclure dans vos jeux sexuels pour pimenter votre vie au plumard !

Plus d’infos sur www.lelo.com/fr