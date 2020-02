Des jeux fabriqués en France pour les vacances, avec Betula !

Les éditions Betula est une marque française, qui inventent, éditent et commercialisent des jeux de société. Des jeux fabriqués en France, avec des matériaux respectueux de l’environnement, abordant la nature et l’environnement.

L’approche est ludique et intéressante, pour faire découvrir la nature et l’environnement aux enfants, à travers des jeux simples et faciles à comprendre. C’est ainsi que présentent les éditions Betula ses différents jeux, offrant également une manière d’échanger entre les générations, tout en s’amusant.

Parmi tout le catalogue des éditions Betula, France Net Infos a joué et suggère le jeu Bataille Nature, à la lisière de la forêt, qui a déjà été réédité à plusieurs reprises. Un jeu de société simple, un jeu de cartes facile à transporter, pour jouer partout et en famille. Un jeu bilingue, de bataille, sur le thème de la chaine alimentaire, dans la forêt, avec les animaux, les insectes et les fruits.

Le principe du jeu de bataille est simple et ici revisité pour permettre, tout en s’amusant, de faire découvrir aux enfants, dès 5 ans, l’écosystème forestier. Les matériaux utilisés pour la confection du jeu sont une préoccupation, aussi un choix est fait avec du papier recyclé et écolabellisé, un emballage de taille modeste, mais pratique, solide et plus léger. Dans cette petite boîte, qui permet de ranger les cartes, il y a trois cartes pour les règles du jeu, en français et en anglais, et 42 cartes de jeu. La règle du jeu est bien expliquée, claire, pour les jeunes joueurs et simples à suivre.

Le but du jeu est de s’approprier le plus grand nombre de cartes. Pour cela, il faut se servir des relations alimentaires entre les espèces, pour savoir quel joueur remporte la bataille. Le jeu est curieux, avec ses relations alimentaires à retrouver en haut des cartes, pour savoir qui mange quoi. Au fur et à mesure des jeux et du temps, les enfants comprennent les relations, puis apprennent sans s’en rendre compte, ces systèmes alimentaires et l’écosystème qui se fait ainsi en milieu forestier. Les parties sont assez rapides, une quinzaine de minutes environ, pour ne pas ennuyer les plus jeunes joueurs.

Les jeux Betula sont intergénérationnels, rapprochant ainsi les enfants et les adultes, à travers des jeux simples, fabriqués en France et respectueux de l’environnement. Environnement qui est d’ailleurs, au cœur de ces jeux accessibles, à travers de règles simples, permettant aux jeunes joueurs de s’amuser tout en découvrant et apprenant.

Les éditions Betula et ses jeux fabriqués en France sont à découvrir par ici…