Incitation au Bonheur le 20 mars 2020

C’est quoi le Bonheur pour vous ? – À l’occasion de la journée dédiée le 20 mars prochain, le documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous ? » de Julien Peron et Laurent Quelrat est libre de droits.

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?

Documentaire de Julien Peron et Laurent Quelrat

Gratuit le 20 mars 2020

Pendant quatre ans, le globe-trotteur Julien Peron est devenu collecteur de parole autour de cette question « C’est quoi le bonheur pour vous ? ». Ce collectage lui a révélé que les réponses étaient différentes à chaque fois et que, surtout, une personne sur quatre était incapable de lui répondre.

20 mars 2020 – Journée du Bonheur

Dans un souci d’inspirer les autres, de semer une graine, Julien Peron conçoit alors ce documentaire et va interroger des « experts », thérapeutes, auteurs, philosophes, psychologues, sociologues… Leurs réponses et leurs clés du bonheur se trouvent dans le film. C’est une belle base pour déclencher la réflexion, le débat et l’inspiration.

Documentaire libre de droits

« C’est quoi le bonheur pour vous ? » est libre de droits afin que chacun puisse organiser une projection avec qui il veut, où il veut, dans son appartement, au café, dans son entreprise, dans son club sportif… Il suffit de le télécharger ou de le commander en DVD sur http://www.educationalternative.fr/achetez-les-dvd/

