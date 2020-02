Le roi de paille – La fille de pharaon

La fille de pharaon est le premier tome du diptyque Le roi de paille, paru aux éditions Dargaud, fin janvier 2020. Une bande dessinée d’Isabelle Dethan, qui entraine facilement les lecteurs dans l’Egypte ancienne et au cœur de Babylone, sa rivale.

563 av. J-C., dans la cité royale de Saïs, en Basse-Egypte, une jeune fille danse devant la foule et devant le pharaon. Le roi est son père, il s’adresse à sa fille expliquant que la déesse est fière d’elle et que lui aussi, car elle a bien dansé. Le rite peut continuer, car le pharaon a parlé. Les porteurs se mettent en place, pour emporter la barque sacrée, sur laquelle se trouve le roi. Un long cortège suit, ensuite, avec Neith, aux côtés d’autres jeunes filles. Elles discutent, parlent de la danse qui a plu à pharaon, des faveurs que la princesse pourrait demander. Mais arrivés au premier reposoir pour reprendre le rituel, Neith est de nouveau désigné par le roi. La jeune fille est surprise et s’empresse de prendre ses accessoires, tandis qu’une autre jeune fille la met en garde, car le roi l’a distingué, il veut la coucher dans son lit et faire d’elle sa femme. La princesse doit mal danser, être maladroite et disgracieuse…

Le soir même, Neith est seule, sur les toits du harem. Elle est bientôt rejointe par son frère, Sennedjem, qui vient l’informer de son départ, et cela, dès cette nuit. Neith lui demande de l’emmener avec lui, car elle ne veut pas finir dans le lit du pharaon, son père. Les deux jeunes gens décident de fuir tous les deux, mais se retrouvent quelques jours plus tard, prisonniers, esclaves, dans la ville de Babylone. Là, ils sont rapidement reconnus. La princesse est mise sous la protection de la favorite du prince, mais Sennedjem va devenir roi de paille, un roi de substitution, pour tromper les dieux, et sauver le roi de Babylone. Mais à la fin de cette période, le roi de paille doit être tué, afin que la malchance parte avec lui. La bande dessinée est captivante, présentant rapidement deux héros, une sœur et un frère de grande lignée, qui décident de vivre libres. Malheureusement pas pour longtemps… Le scénario est très bien posé, la lecture agréable, pas trop dense, malgré quelques planches plus fournies que d’autres. L’histoire est intelligente et captivante, avec ces personnages attachants et aux forts caractères. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait dynamique et précis, des cases travaillées, tant sur les décors, que les personnages, offrant de belles planches à découvrir.

La fille de pharaon est le premier tome du diptyque Le roi de paille, une bande dessinée qui présente deux héros, qui ne trouvent pas leur place au sein de la famille royale ou veulent s’en défaire et décident de fuir, pour prendre en main leur destin. Mais il va en être autrement…