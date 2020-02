Strong Girls Forever – Comment arrêter de se faire emmerder

Comment arrêter de se faire emmerder est le troisième et ultime tome de la série Strong Girls Forever, des éditions Nathan. Un roman d’Holly Bourne, paru ce février 2020, qui présente trois héroïnes drôles et irrévérencieuses.

Lottie vient de sortir de chez elle énervée. Elle vient de se disputer avec ses parents, quant à son avenir. Elle était déjà en retard au lycée, alors elle est sortie rapidement, en claquant la porte et les larmes aux yeux. Il faisait beau et froid dehors, une belle journée d’automne où le soleil ne suffisait pas à faire remonter la température. Lottie courait à moitié, pour compenser son retard et pour se réchauffer. Lorsqu’elle tourna au coin de la rue, elle aperçut une camionnette. Deux types étaient assis à l’avant, des ouvriers du bâtiment, qui l’ont tout de suite repérée. Leur regard lui donnait la nausée, qui annonçait que cela allait mal se passer… Avant de s’engager, Lottie réfléchissait rapidement aux possibilités de ne pas passer devant eux.

Après cette mauvaise expérience, dans la rue, une agression qui marque la jeune fille, elle se lance alors dans un défi. Elle a décidé que pendant un mois, elle allait dénoncer tous les actes sexistes. Une mission difficile pour l’adolescente, qui s’interroge et se révolte contre le sexisme au quotidien, entre l’incompréhension de certaines personnes, d’autres qui attendent sa défaite et un garçon qui ne la laisse pas indifférente. Le roman est un peu plus engagé, avec ces héroïnes pétillantes et militantes, qui tentent de démontrer et de changer le quotidien. La lecture est plaisante, bien découpée, avec des chapitres assez courts. Une révolte menée par Lottie, qui attire les regards, malgré elle, et en subit les conséquences… Une romance se profile, pour ne pas déplaire aux lecteurs de la saga.

Comment arrêter de se faire emmerder est le troisième tome de la série vive et punchy, Strong Girls Forever, qui présente une histoire liée à la troisième héroïne, Lottie, jolie fille, qui ne cesse d’être harcelée, et décide de dénoncer ce sexisme.