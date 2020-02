Créabul – La box créative et colorée pour les enfants

Pour les vacances, la box créative Créabul propose, chaque mois, un nouveau coffret avec cinq activités créatives à réaliser, pour les enfants de 3 à 10 ans. Des box ludiques, originales, thématiques, colorées et complètes, pour occuper les enfants, développer leur créativité, travailler leur motricité fine et leur faire découvrir les loisirs créatifs, sous toutes formes.

Créabul est un concept très complet et captivant, riche et plaisant, présentant des box pour chaque mois, ainsi que des box pour les anniversaires, ou encore des box thématiques. Dans les coffrets se trouve tout le nécessaire, les accessoires, pour réaliser de superbes créations, autour d’un thème et de la saison.

Aussi, pour les vacances qui débutent, la box de février 2020, que France Net Infos a pu découvrir et tester, invite à fêter Carnaval. En effet, le coffret est assez festif, proposant cinq activités, autour du Carnaval et de la Saint Valentin. Dans la boîte se trouve tout le matériel pour réaliser des masques de Carnaval, des lunettes de fête, une guirlande en papier, des magnets en plastique magique et des gommettes cœurs à gratter, ainsi qu’un double feuillet présentant les activités suggérées.

Le double feuillet offre des instructions claires et précises, pour guider les enfants dans leurs créations, listant le matériel nécessaire, puis les étapes à suivre pour créer des masques colorés, une guirlande, des magnets, des lunettes et les stickers à gratter. Les matériaux sont de qualité, en nombre suffisant pour réaliser plusieurs fois les mêmes activités, ou partager entre frères et sœurs, cousins et cousines. Les activités sont simples, colorées, attrayantes, avec un thème qui plaît aux enfants, jouant aussi sur les saisons et fêtes annuelles. Les créations sont également variées, proposant de s’amuser avec des gommettes, de dessiner et de créer, d’assembler et de coller, pour concevoir de superbes œuvres.

Créabul est un concept complet et de qualité, une box unique, découverte, mensuelle et à thème, ou encore pour les anniversaires, qui offre tout ce qu’il faut, pour les enfants de 3 à 10 ans. Une box complète et ludique, créative et colorée, suggérant différentes activités, à partager ou à réaliser plusieurs fois, à découvrir par ici…