Les Editions Jouvence nous proposent le dernier livre de Don Miguel Ruiz écrit en collaboration avec Barbara Emrys : “Acteur de votre vie, comment vivre une vie authentique”. Cette oeuvre magistrale semble une suite absolument harmonieuse et évidente à son best seller “Les Quatre Accords toltèques”.

Nagual (chaman élévé) de la lignée des Chevaliers de l’Aigle, Don Miguel Ruiz nous dit : “Il y a plusieurs milliers d’années, les Toltèques vivaient dans le Sud du Mexique, ils étaient connus comme des “hommes et femmes de connaissance”. Il ne s’agissait pas d’une nation ni d’une race, comme les Aztèques ou les Mayas. Ils étaient les gardiens de la connaissance spirituelle et détenaient une position sacrée dans la société, comme les lamas du Tibet”.

“Dans l’esprit de la lignée toltèque des Chevaliers de l’Aigle à laquelle Don Miguel Ruiz appartient, il faut apprendre à adopter l’oeil de l’Aigle pour élever notre regard, notre vision, prendre de la hauteur pour pratiquer la voie toltèque des Chevaliers Aigle et recouvrer qui nous sommes vraiment, des voyants. Car tant que nous ne nous voyons pas tels que nous sommes, nous ne pouvons nous changer ni changer le monde.”

Sorti en 1999 puis réédité plusieurs fois tant son succès mondial a été phénoménal, ce message de Don Miguel Ruiz est une voie permettant de nous libérer des liens qui nous entravent créés dans l’enfance par nos parents, nos éducateurs et autres …

Après Castaneda avec “Les enseignements d’un sorcier yaqui” et “L’Herbe du diable et la Petite Fumée”, lectures qui m’ont absolument bouleversée, la découverte des quatre accords toltèques puis du cinquième a été une vraie révélation …

Que votre parole soit impeccable

Quoiqu’il arrive n’en faites pas une affaire personnelle

Ne faites pas de supposition

Faites toujours de votre mieux

Soyez sceptique mais apprenez a écouter !

C’est donc très intriguée par l’invitation de l’auteur a découvrir le premier tome (10 prévus au total) de son école des mystères que je me suis plongée dans son cours réparti sur cinq jours pour atteindre ma révolution intérieure …

… l’artiste, le langage, le jeu d’acteur, la scène et le baisser du rideau … pour moi qui suis une passionnée de théatre au point d’être montée sur scène dans mes jeunes années, la tentation était trop belle d’observer le théatre qu’est l’humanité et le rôle que chacune ou chacun de nous y joue.

Car avant même de savoir parler et de nous mettre debout nous sommes habiles a jouer.

Le premier cours va prioriser le jeu d’acteur : “nous sommes tous des acteurs et des spectateurs du spectacle humain, dont vous faites partie.” Jouer c’est surtout réagir […] réagir est un choix artistique et non simplement stratégique.”

Le deuxième jour va nous inciter a casser les codes du langage, trop de mots, le corps qui parle, la musique des mots, écouter les mots des autres et remettre en question son propre discours “il ne s’agit pas de devenir un acteur plus compétent mais de devenir un meilleur être humain”.

L’interprétation, la scène et le baisser de rideau sont les thèmes évoqués dans les trois derniers cours que je vous laisse découvrir.

Je concluerai avec cette citation de George Bernard Shaw

“nous avons un sens direct de la vie. Et quand vous l’aurez acquis, vous mettrez de côté vos miroirs et vos statues, vos jouets et vos poupées.”