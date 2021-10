Vaux le Vicomte – Vacances de la Toussaint spéciales “famille”

Proposant une aventure exceptionnelle dans la rivière souterraine détournée par Le Nôtre en 1654 lors de la création des jardins à la française, ce parcours scénarisé, ludique et interactif s’appuie sur le roman poétique de Jean de la Fontaine « Les amours de Psyché et Cupidon ». Transportés sur le Styx, la rivière des Enfers, les visiteurs, équipés de lampes frontales et de bottes cuissardes, doivent surmonter une série d’épreuves d’agilité et de logique : une aventure inédite et intense contée par des comédiens professionnels.

Durée : 1h

Tarif : 65€ – En complément du ticket d’entrée.

Réservation obligatoire sur www.vaux-le-vicomte.com Dates et horaires : tous les jours d’ouverture de 14h à 17h30 toutes les 30 minutes