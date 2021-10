Luna Rossa Ocean – La nouvelle signature olfactive de PRADA

PRADA nous fait le plaisir de proposer une nouvelle version de Luna Rossa, à savoir Ocean. Cette eau de toilette s’inspire des technologies permettant à l’homme de se surpasser. Elle se base également sur le côté mystique des profondeurs de la mer, au travers d’une combinaison de notes olfactives assez inédites.

Ocean rejoint donc la gamme des Luna Rossa, après la version originale, la Sport et la Carbon. Soit, trois fragrances passionnées par l’innovation, la nature ou encore le sport, ainsi que tous les enjeux que cela représente. Des parfums minutieusement élaborés, aux allures masculines brutes et élégantes.

Luna Rossa Ocean est disponible sur le e-shop de Sephora.

Un ambassadeur de choix pour Luna Rossa Ocean

Nous ne sommes pas surpris que PRADA ait choisi l’énigmatique et talentueux Jake Gyllenhaal comme égérie de ce nouveau parfum. Cet homme possède un charme fou, c’est indéniable. Il incarne ici l’aventurier qui n’a peur de rien face au tumulte d’une mer agitée.

Côté esthétisme, le parfum se pare d’un packaging tout de bleu vêtu, orné de l’emblématique ligne rouge de la marque qui ressort clairement. Le flacon quant à lui est superbe, assez massif. Ses courbes sont arrondies, la couleur bleue laquée règne en maître sans trop de surprise, puisqu’il fait référence à la mer. On retrouve la ligne centrale rouge signée PRADA au cœur même de la bouteille. Très réussie, elle donne envie de plonger dans l’essence même de ce nouveau Luna Rossa, soit l’Océan.

La technologie mise à l’honneur avec Ocean

PRADA a eu envie de faire passer un message au travers de cette nouvelle fragrance. Elle est persuadée que la technologie est le prolongement de l’humanité, qui permet d’aller au-delà de ses limites, de tenter l’impossible et de s’ouvrir à d’autres perspectives. Et c’est exactement ce que raconte la publicité ; lorsque nous voyons l’acteur faire face à une mer houleuse, réussissant à dépasser tous les dangers grâce à son voilier doté d’une technologie sans pareil.

Les notes olfactives

Pour rester dans le thème de la technologie de pointe, PRADA souhaitait proposer une eau de toilette basée sur la distillation moléculaire. De cette façon, la fragrance reste la plus naturelle possible, avec une intensité brute et authentique. Au programme, de la bergamote, du vétiver et de l’iris.

Mon avis sur la fragrance

Luna Rossa Ocean fait partie de ces parfums intenses, très masculins pour le coup. D’ailleurs, je conseille à tous les hommes amoureux de ce genre de fragrances d’avoir la main légère. Ce parfum demande à être justement dosé, car il est olfactivement très présent, et ce durant plusieurs heures. J’ai trouvé qu’il avait un petit côté hypnotisant. Je pense que cela vient des notes plus chaudes et florales, à savoir la lavande et l’iris. J’ai été agréablement surprise, car lorsque j’ai vu que le parfum s’appelait Ocean, je craignais que la fragrance puisse sentir l’eau de mer, alors que pas du tout.