Les sports les plus populaires pour les paris

Aujourd’hui, les paris en ligne se développent activement. Les grands bookmakers proposent un vaste choix de sports et d’événements. En règle générale, les meilleurs bookmakers proposent au moins 20 sports différents dans leur offre. Malgré ce vaste choix, environ 80 % des paris des clients sont placés sur quelques variantes populaires.

Le choix de ces disciplines n’est pas aléatoire. Tout d’abord, il existe de nombreux événements pour ces sports sur la vaste étendue du BK. En outre, les bookmakers proposent des cotes lucratives. Une bonne connaissance d’une discipline particulière augmente les chances que le pari du joueur joue et qu’il réalise un bénéfice.

Comment les sports sont populaires dans les salles de paris

Parmi les disciplines sportives les plus populaires, il convient de mentionner les suivantes :

La première place est occupée par le football, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il s’agit du sport le plus populaire de la planète. Un très grand nombre de paris sont placés sur ce sport. La plupart du temps, les parieurs placent leurs pronostics sur des événements mondiaux tels que les championnats du monde ou la finale de la Ligue des champions. De nombreuses personnes parient chez Betwinner ou dans d’autres boutiques de paris. Le tennis vient ensuite. À la surprise de nombreux parieurs, il ne s’est pas agi de hockey, malgré l’abondance des paris. Cette popularité du tennis est due au grand nombre d’événements sportifs et de compétitions. Chaque jour, de nombreuses disciplines de tennis différentes se déroulent dans le monde entier. En règle générale, cette discipline est dominée par les paris sur le déroulement du match, c’est-à-dire en mode direct. La troisième place revient au basket-ball. Il a été constaté que la Basketball World League est un jeu de pari même pour les parieurs qui ne sont pas trop versés dans ce sport. La raison en est qu’il existe de nombreuses stratégies gagnantes efficaces pour parier sur la NBA. Le cybersport a commencé à gagner beaucoup de popularité récemment. Cela n’est pas seulement dû à la pandémie et à l’annulation de nombreux événements sportifs, mais aussi au fait qu’il est passionnant de voir des joueurs professionnels s’affronter dans des jeux interactifs populaires. De nombreux tournois mondiaux d’eSports ont des cagnottes énormes, vous pouvez donc gagner beaucoup d’argent en pariant si vous connaissez bien la discipline et choisissez le bon bureau.

Raisons de la popularité et pourcentages des paris

Les paris sur le football représentent 43,5 % de l’ensemble des paris. Il est surprenant qu’un jeu aussi conservateur rassemble un nombre énorme de fans et de parieurs dans les boutiques de paris. Cependant, la popularité de ce sport dans les magasins de paris est due non seulement au nombre de championnats différents, mais aussi à l’offre étendue de paris dans la plupart des magasins. Les paris peuvent être placés non seulement sur les totaux, les handicaps et les scores exacts, mais aussi sur des sélections et des statistiques supplémentaires et combinées.

Les paris sur le tennis sont très populaires, car presque tous les bookmakers peuvent trouver 2 ou 3 matchs de tennis dans leur programme d’avant-match, même les jours sans sport. Ces pronostics représentent 25,3% du marché total des paris. Le tennis dépasse le hockey, le volley-ball et le basket-ball réunis.

Le cybersport ne représente que 1,5 % des paris, mais cela s’explique par le jeune âge de la discipline et la faible sélection de marchés dans les magasins de paris qui ne sont pas encore très au fait de la discipline du cybersport elle-même. Vous pouvez assister à des batailles dans des jeux interactifs en ligne. C’est un spectacle très fascinant