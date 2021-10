Et toi, qu’est-ce que tu manges ? est un livre gourmand et curieux, des éditions Grasset jeunesse, paru en septembre 2021. Un ouvrage de Chloé Mesny-Deschamps, Salomée Vidal et Lucia Calfapietra, qui présente un tour du monde d’histoires gourmandes à lire et à cuisiner.

C’est avec Pablo, au Mexique, que débute la découverte. Il explique que dans le pays de ses ancêtres, les Aztèques ont construit des temples magnifiques et gigantesques, que l’on peut admirer encore aujourd’hui. Le soleil était très important pour ce peuple, il leur donnait de gros fruits charnus tout verts, les avocats. Les Aztèques les utilisaient pour faire des sauces et des purées, dont ils raffolaient, comme le guacamole ! Même si Pablo n’aime pas trop les choses vertes, il aime le guacamole, car c’est différent. Aussi, quand des invités viennent à la maison, ses parents préparent du guacamole pour l’apéritif. Le jeune garçon adore se faufiler dans le salon pour chiper une chips de maïs et la tremper dans le guacamole, avant de croquer le tout !

Le livre est aussi plaisant, qu’intéressant et gourmand, invitant à découvrir des enfants du monde, à travers une brève et sympathique présentation, du pays, du peuple et d’une spécialité culinaire. Ainsi l’on débute avec Pablo, originaire du Mexique qui présente le guacamole, sauce à base d’avocat. Sur la double page suite, c’est la recette qui est à découvrir. Une recette simple à suivre et adaptée aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir s’habiller de leur tablier ! Treize récits et recettes sont à découvrir dans cet album ludique et gourmand, proposant de partager et de découvrir les mets délicieux du monde entier. De l’entrée au dessert, en passant par le plat, les enfants vont pouvoir réaliser des plats d’ailleurs, et se régaler en famille. Les étapes à suivre, pour les recettes sont détaillées et simples pour les enfants, qui pourront se faire aider d’un adulte. Le dessin est très coloré, plaisant et attrayant.

Et toi, qu’est-ce que tu manges ? est un album gourmand, des éditions Grasset jeunesse, qui propose un tour du monde culinaire, entre découverte de pays et de culture, mais aussi de plats typiques à réaliser et à partager en famille.