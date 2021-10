Etymographie en BD – La fabrique des mots

Etymographie en BD est un ouvrage des éditions Larousse, paru en septembre 2021, de Boutanox, qui propose, avec humour, de découvrir des notions d’étymologie pour découvrir les origines des mots de la langue française.

Boutanox se met en scène pour présenter l’étymologie, soit l’âme du mot. Après une présentation en latin et une traduction, le narrateur explique que même s’il aime bien la ramener, cela n’est pas de lui, mais de Virgile. Puis, après une réflexion du personnage, Boutanox affirme que cela est intéressant de vouloir connaître les raisons des choses. Aussi, l’auteur a découvert un mot en hébreu qui donne une piste intéressante. Ainsi il explique qu’en hébreu un même terme sert à désigner « le mot » et « la chose », il faut donc imaginer comme cela a pu être intéressant pour les kabbalistes, pour interpréter des sens cachés dans le message de Dieu. Donc pénétrer le sens des mots aidera à comprendre les choses, soit le rôle de l’étymologie. Pour la suite, Boutannox aura donc recours à un outil fort utile, son logotome, un grand tranchoir, pour couper les mots…

Boutanox revient donc sur l’histoire des mots, invitant à une grande aventure surprenante et pleine d’humour. L’ouvrage dévoile que depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, avec les cultures qui s’entrecroisent et les langages qui se modifient, les sens évoluent et les évènements historiques marquent également l’usage des mots du quotidien. Ainsi, l’auteur présente l’origine des mots, de manière très documentée et intéressante, sur l’évolution de certains mots ou expressions, faisant de l’étymologie une discipline instructive et drôle. Les références sont nombreuses, dans cette bande dessinée qui présente très bien l’origine des mots, de manière amusante et intéressante. On ne se lasse pas de comprendre les mots « ordonner », « contraindre » et « punir », « les ténèbres » et le « solstice », « calendrier de l’Avent »… C’est intéressant tant intellectuellement qu’historiquement, pour replacer les choses et mots et mieux les comprendre. Le dessin est simple, sans fioritures, mais expressif, avec quelques touches de couleurs.

