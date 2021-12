Jujutsu Kaisen : Tout ce que vous devez savoir sur cet anime shonen

Les anime Shonen sont comme de la nourriture réconfortante. Quand il s’agit d’anime, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Mais quand vous regardez un anime de combat shonen, vous savez à quoi vous attendre. Les ingrédients peuvent varier et ne pas toujours fonctionner, mais la recette est la même à la base.

Jujutsu Kaisen est un super anime qui a pris d’assaut la base de fans d’anime en 2020. Le manga a été initialement publié en mars 2018, dans le Weekly Shonen Jump. Après la publication initiale, il s’est vendu en moyenne à 600 000 exemplaires et les ventes ont grimpé de 300 % l’année suivante.

La série manga est écrite par Gege Akutami et publiée par Shueisha. En octobre 2020, la série japonaise de 24 épisodes a été produite par MAPPA. Le style artistique distinct et la créativité sans limites font de Jujutsu Kaisen l’une des séries épiques à débuter au cours des dernières saisons d’anime !

De quoi parle «Jujutsu Kaisen » ?

La série suit un adolescent, Yuji Itadori, qui vit avec son grand-père à Sendai. Yuji est un adolescent bizarre avec une forte aversion pour le sport malgré son talent. Il décide de rejoindre un autre club, Occult Research Club, pour éviter de s’adonner à l’athlétisme.

Dans son école, Yuji, un génie dans le domaine, n’a aucun intérêt à s’engager avec le reste des étudiants en sport. Cependant, les choses prennent une autre tournure lorsqu’un esprit attaque l’école et que son grand-père est sur le lit de mort. Yuji promet à son grand-père de mourir d’une mort honorable, où sa famille et ses amis l’entourent.

Plus tard, Yuji rencontre un sorcier, Megumi Fushiguro, qui a pour mission de récupérer un objet possédé. Les amis de Yuji tombent sur l’objet maudit ; quand ils l’ouvrent, ses esprits maudits dominent l’école. Megumi et Yuji tentent de capturer et de détruire les fantômes, mais ils sont accablants pour eux. Yuji avale l’un des objets maudits et, en conséquence, devient maudit avec la malédiction Sukuna.

Malgré la possession démoniaque, Yuji parvient à conserver sa merveilleuse personnalité. Satoru Gojo lui conseille d’aller au Tokyo Metropolitan Curse Technical College pour apprendre à contrôler l’esprit démoniaque.

Qu’est-ce qui rend cet anime mémorable ?

Les personnages:

Le casting des personnages est incroyable. Chaque individu a sa propre force et son caractère unique qui le rendent amusant à regarder. Nous ne savons peut-être pas tout sur eux, mais pas un seul n’est ennuyeux.

Ils sont puissants. Comme c’est un anime sur les sorciers, oui, ils ont de la “magie”. Pour être un sorcier jujutsu, vous devez être capable de gérer l’énergie maudite. Cette énergie se manifeste de différentes manières et il n’est pas toujours évident de savoir quel est vraiment le pouvoir de quelqu’un.

Les méchants sont vraiment des méchants. J’ai mentionné avant qu’ils combattent des malédictions. Ces malédictions se présentent sous de nombreuses formes et formes. Ils ne sont pas humains. C’est ce qui donne parfois à l’anime une sensation d’horreur. Pour ne pas vous décourager si ce n’est pas votre truc, cela vaut la peine de noter que parfois les choses peuvent devenir un peu effrayantes.

L’animation:

Les combats sont magnifiquement chorégraphiés. Le Studio MAPPA a animé des combats surnaturels intenses et rapides qui ont l’air si fluides. C’est captivant à regarder. Je veux dire dans l’ensemble, l’animation de la saison est tout simplement exceptionnelle. Je n’ai pas encore lu le manga personnellement, mais j’ai vu un grand panneau de moment côte à côte avec le moment de l’anime et il est traduit presque à l’identique. Lorsque le matériel source est bon, un bon studio va juste l’élever et MAPPA a fait exactement cela.

L’histoire:

L’histoire est peut-être fortement axée sur les combats, mais il y a beaucoup d’autres choses à raconter. Vous êtes immédiatement plongé au cœur de l’intrigue. Vous êtes dans un monde dont on suppose que vous connaissez déjà les règles. Les mystères de ce monde vous sont lentement révélés aux côtés de notre personnage principal, Itadori Yuji. Personnellement, c’est comme ça que je veux que le monde soit construit. Il suffit de me laisser entrer et nous pouvons le découvrir au fur et à mesure. De cette façon, nous pouvons passer à l’action tout de suite.

On n’a jamais toutes les pièces en même temps et c’est intriguant de voir chaque nouveau détail du monde des sorciers du jujutsu révélé. Je dois dire qu’il y a longtemps que je n’ai pas été aussi surpris par une série, quel que soit le genre, que par celle-ci.