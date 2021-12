Pourquoi Charli D’Amelio est-elle célèbre

Ayant acquis une énorme popularité via l’application vidéo TikTok, le nom de Charli D’Amelio est partout aujourd’hui. Mais comment l’étudiante du Connecticut est-elle devenu si célèbre ?

La montée en puissance rapide de Charli D’Amelio est survenue après que ses vidéos TikTok sont devenues virales et ont fait d’elle l’utilisateur le plus suivi de l’application. Au-delà de ses vidéos optimistes et divertissantes, D’Amelio est maintenant devenue une influenceuse et une personnalité médiatique lucrative, ayant joué dans une publicité du Super Bowl et dansé avec JLO.

Lisez la suite ci-dessous pour découvrir comment Charli a utilisé son talent de danse, sa créativité et sa chance pour devenir l’une des adolescentes les plus célèbres d’Internet.

La fille parfaite de TikTok

Lorsque l’application vidéo TikTok a été lancée en 2016, elle espérait plaire à la génération Z hyper-connectée avec un mélange rapide et divertissant de vidéos de danse, de chorégraphies et de sketchs comiques.

Mais ce n’est qu’à la mi-2019 que l’application a commencé à gagner en popularité, c’est-à-dire à peu près à l’époque où charlie damelio, alors adolescente de 15 ans du Connecticut, a mis en ligne sa première vidéo sur l’application.

En une semaine, D’Amelio avait rassemblé 5 millions de followers sur TikTok et sa reprise de danse de la chanson “Lottery Renegade” était devenue virale.

Aujourd’hui, elle est l’utilisateur la plus suivie de TikTok, avec plus de 132 millions de followers sur l’application.

Comment a-t-elle fait ?

Dans un article du New York Times, Chase Hudson, une autre star de TikTok de 17 ans a expliqué que pour réussir sur TikTok, « vous devez être doué pour quelque chose, ou un mélange étrange et drôle, ou extrêmement beau, ou avoir tous les trois.’

Avec ses routines de danse divertissantes, son look de fille et sa personnalité amusante, D’Amelio semble avoir les trois. Elle représente parfaitement et résonne avec la génération excentrique et optimiste à laquelle TikTok fait appel.

Cela a fait d’elle l’affiche idéale de l’application et explique pourquoi elle est la «reine régnante de TikTok» selon le New York Times.

Succès au-delà de l’application

Alors que D’Amelio est devenue une sensation TikTok, elle a également pu tirer parti de sa renommée bien au-delà de l’application.

Comme ses parents Marc et Heidi D’Amelio l’ont expliqué dans une interview au Guardian, Charli est devenue une influenceuse et une personnalité médiatique lorsque sa renommée a explosé du jour au lendemain.

Les entreprises ont commencé à vouloir conclure des accords de parrainage avec elle et sa sœur aînée, Dixie.

Les D’Amelio ont réalisé que TikTok était une opportunité commerciale lucrative.

C’est pourquoi Charli a signé avec la célèbre agence hollywoodienne « United Talent Agency », est apparue dans « The Tonight Show with Jimmy Fallon » et a été emmenée par avion à la Fashion Week de Milan par la marque de mode de luxe Prada.

Consolidant son statut de célébrité en tant que star de TikTok, elle est devenue le premier TikToker à figurer dans une publicité du Super Bowl et a dansé avec Jennifer Lopez pour le défi du Super Bowl sur TikTok.