Gagner des Likes sur Instagram: Les moyens les plus efficaces

Instagram est devenu l’une des principales destinations de présence sociale pour de nombreuses marques, générant des conversions et créant un public engagé. Les “j’aimes” sont la base même du fonctionnement de ce réseau social et en avoir le plus possible permet de booster l’activité sur votre compte, vous donnant ainsi plus de visibilité.

Cependant, obtenir le nombre de likes dont vous avez besoin pour vos messages publiés n’est pas facile. Cela peut être fait en publiant du contenu intéressant et de haute qualité, mais cela peut prendre du temps. Pour obtenir un résultat rapide et sûr, vous pouvez utiliser les services d’entreprises professionnelles, par exemple, le site web Followerest, qui est l’un des meilleurs services de promotion des médias sociaux. Le nombre de likes que vous obtenez s’ajoute à l’engagement total de votre compte, fournit une preuve sociale, aidant ainsi à promouvoir votre profil sur la plate-forme.

10 meilleures façons de Gagner des Likes sur Instagram

Il y a aussi un grand nombre de likes pour votre profil. On vous présente ici les 10 meilleures façons de gagner des likes sur Instagram, méthodes employées par les professionnels du milieu.

La qualité de votre feed est primordiale

Votre contenu , c’est l’équivalent de votre carte de visite sur cette plateforme. Vous devez donc être aux petits soins avec celui-ci et prendre les bonnes décisions.

Le plus important sur ce point, c’est d’harmoniser votre contenu. Si toutes vos publications se ressemblent et que vous utilisez les mêmes filtres, vous créez une identité. Et là, vous allez gagner du likes de façon presque automatique !

Et oui, les personnes qui vous suivent reconnaitrons votre publication au premier coup d’œil et vous donneront un like presque automatiquement.

Trouvez des hashtags qui convertissent

L’utilisation des hashtags est au cœur même du fonctionnement d’Instagram. Mais si utilisés correctement ce sont de véritables armes à générer du likes, il ne faut pas non plus tomber dans l’abus.

On vous recommande d’utiliser entre 10 et 15 hashtags par publication. De cette manière, vous serez en mesure de générer des likes sans pour autant perdre en pertinence.

De plus, il ne faut pas choisir ses hashtags au hasard. Voici quelques idées d’hashtags que vous devriez utiliser :

Hashtag local: chaque endroit dans le monde a une préférence en termes d’hashtags. En les trouvant et en les utilisant sur vos publications, vous pourrez efficacement booster vos likes.

chaque endroit dans le monde a une préférence en termes d’hashtags. En les trouvant et en les utilisant sur vos publications, vous pourrez efficacement booster vos likes. Le hashtag populaire: grâce à ces hashtags, vous serez en mesure de toucher un grand nombre de personnes.

grâce à ces hashtags, vous serez en mesure de toucher un grand nombre de personnes. Hashtag en relation avec le thème de votre compte: en fonction du thème que vous abordez sur votre profil, vous devriez utiliser des hashtags pertinents et les répéter sur toutes vos publications.

En utilisant ces méthodes sur chacune de vos publications, vous devriez booster rapidement les likes que vous recevez.

Utilisez tous les outils à votre disposition

Le secret d’Instagram réside dans la bonne utilisation des outils mis à votre disposition. Il y en a plein et vous ne devriez pas hésiter à les essayer tous pour diversifier votre contenu et conserver l’intérêt des personnes qui vous suivent.

Voici les principaux outils que vous pouvez employer pour gagner des likes sur Instagram :

Le boomerang: une méthode rapide et qui donne de très bons résultats pour capter l’attention de vos followers et les pousser à interagir sur votre post.

une méthode rapide et qui donne de très bons résultats pour capter l’attention de vos followers et les pousser à interagir sur votre post. Le Live Instagram: après des débuts timides, cette méthode est aujourd’hui largement utilisée. Elle permet de fidéliser son audience tout en apprenant à connaître les personnes qui vous suivent.

après des débuts timides, cette méthode est aujourd’hui largement utilisée. Elle permet de fidéliser son audience tout en apprenant à connaître les personnes qui vous suivent. La Story Instagram: doit-on vraiment la présenter ? Vous pouvez en plus maintenant poser des questions directement à travers les stories, ce qui encourage vos followers à interagir.

doit-on vraiment la présenter ? Vous pouvez en plus maintenant poser des questions directement à travers les stories, ce qui encourage vos followers à interagir. IGTV: la méthode idéale pour poster des vidéos plus longues qui gardent l’attention des followers.

La collaboration avec des marques ou influenceurs

Comment gagner des likes sur Instagram, une plateforme basé sur le partage ? Et bien en vous associant à une marque ou un autre influenceur pardi !

Cette méthode représente une véritable mine à like si vous savez vous en servir correctement. En effet, imaginez que votre compte se retrouve sur un profil avec plus 100 000 followers… Vous voyez bien que cela va vous donner un gigantesque boost de visibilité, et donc plus de likes.

Les partenariats peuvent prendre différentes formes mais le but est toujours le même : donner à se connaitre pour attirer plus de monde sur votre page.

Mais ce n’est pas une technique qui s’improvise et vous devrez en connaître les fondamentaux avant de vous lancer, au risque sinon de toucher à côté et de perdre en crédibilité.

Faites appel à la promotion Instagram pour gagner des likes

Instagram vous donne la possibilité d’utiliser son outil publicitaire pour donner un coup de pouce à vos publications et d’avoir plus de likes.

Cependant, il faut savoir ce que vous faîtes, sinon vous risquez de perdre votre argent, tout simplement. Et oui, la publicité parfaite ça ne s’improvise pas et il y a quelques codes à connaitre :

Le ciblage de votre audience est très important. Choisissez une audience pertinente par rapport à votre profil et au produit que vous voulez vendre.

Le contenu que vous boostez à travers la promotion Instagram doit être pertinent par rapport au reste du contenu sur votre profil.

Vous ne devriez pas hésitez à expérimenter. Si vous voyez qu’une publicité ne fonctionne pas bien (ne vous donne pas de bons rendements), vous pouvez la modifier pour tenter de trouver la formule magique.

Faîtes attention à votre budget. Mieux vaut commencer petit et rajouter petit à petit que de tout investir d’un seul coup au risque de tout perdre.

Publiez régulièrement et au bon moment

D’après le blog Digimind et les dernières statistiques concernant la plateforme, la France a elle seule compte pas moins de 22 millions d’utilisateurs mensuels d’Instagram.

Mais pour toucher tout ce joli petit monde, encore faut-il savoir que poster et surtout à quel moment.

En effet, la communauté de vos followers est forcément plus active à un moment de la journée qu’à un autre. Vous devrez donc utiliser les statistiques de votre compte professionnel pour déterminer quel est le meilleur moment pour poster en fonction de votre audience.

Mais la régularité dans l’apport de contenu est elle aussi de première importance ! Cela permet d’engager plus facilement votre audience tout en gagnant en crédibilité. Un compte qui vit, c’est un compte qui vend.

Proposez des réductions sur vos produits

Les gens adorent les soldes, c’est un fait ! En toute logique, offrir des promotions sur les produits que vous vendez, voire simplement informer vos followers d’une bonne affaire que vous avez trouvé, est un excellent moyen de gagner des likes sur Instagram.

Si vous êtes en partenariat avec une marque, les promotions s’imposent d’elles-mêmes et vous ne devriez pas avoir peur de les utiliser pour générer plus de likes.

Likez, commentez et soyez actif

Si vous vous demandez comment gagner des likes sur Instagram, sachez qu’il s’agit d’un réseau social des plus classiques. Cela veut dire que son fonctionnement se base sur les interactions entre les utilisateurs.

À chaque fois que vous likez ou commentez une publication, la personne derrière le profil reçoit une notification. L’utilisateur verra alors votre profil et pourrait potentiellement le visiter, ce qui pourrait entraîner des likes.

Interagir avec les personnes qui vous suivent et les hashtags que vous utilisez régulièrement en likant ou en commentant leurs publications donnera sans aucun doute un coup de pouce bienvenu à vos propres likes sur votre profil.

Les tags de comptes ou de lieux

Les tags sont une autre excellente façon de gagner des likes sur Instagram. Lorsque vous taguez un compte ou un lieu, votre publication apparaîtra dans le fil d’actualité de celui-ci. Les visiteurs de passage sur le compte pourront alors voir votre contenu et potentiellement vous donner du likes.

Le plus efficace pour faire plus de likes avec cette méthode, c’est de taguer des comptes influents, ceux qui vous donneront le plus de visibilité.

Pour les lieux, vous devriez préférer un emplacement général plutôt que précis. Par exemple, si vous prenez un verre dans un café à Madrid, taguer “Madrid” vous donnera de bien meilleurs résultats que d’indiquer seulement le nom du local.

En résumé, comment gagner des likes sur Instagram ?

En mettant en place intelligemment les différentes stratégies qu’on vous a présentées dans cet article, vous serez en mesure de facilement et rapidement gagner des likes sur Instagram.

Alors surveillez votre budget publicitaire, soyez ultra-actif, postez régulièrement du nouveau contenu et plusieurs Stories par jour, employez tous les outils à votre disposition et n’hésitez pas à entrer en contact avec d’autres utilisateurs influents ou marques pour un éventuel partenariat.