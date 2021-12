Eugénie et les mystères de Paris – Les Korrigans d’Austerlitz

Les Korrigans d’Austerlitz est le deuxième tome de la série jeunesse, Eugénie et les mystères de Paris, des éditions Vents d’Ouest. Une bande dessinée d’Eric Summer et Miriam Gambino, parue en novembre 2021, qui présente une nouvelle enquête pour l’héroïne et ses amis.

En Bretagne, en octobre 1885, alors que la nuit est tombée, un groupe d’hommes s’avancent sur les falaises, lanterne à la main. Malgor semble mener les hommes. Il parle de démons qui massacrent le bétail. Aussi, tous les hommes sont derrière lui pour faire payer tout cela à des monstres, qui se cachent dans une vieille ruine. Plus de dix hommes pénètrent dans les lieux, fouillent partout… Certains tombent dans un trou rempli de crabes, tandis que d’autres activent un piège, et se prennent une poutre. Malgor voit son plan tomber à l’eau et voit des silhouettes au loin s’enfuirent. Il prend un cheval pour les poursuivre. Mais, quelque temps plus tard, sur le quai de la gare, il arrive trop tard, le train, avec ses passagers clandestins, part pour Paris. Malgor jure qu’il continuera à les poursuivre, car on ne lui échappe pas aussi facilement.

C’est avec plaisir que l’on retrouve Eugénie, et ses amis, dans le Paris bouleversé par la révolution industrielle. Depuis quelque temps la capitale est victime d’une série de cambriolages étranges. Une créature capable de courir sur les toits et de grimper aux murs, avec une agilité surnaturelle, vole de belles maisons. Alors que l’oncle d’Eugénie se voit confier l’enquête, il est victime d’un accident. Il confie l’enquête à sa nièce, suite à ses exploits et met la pression sur elle, afin qu’une promotion ne lui file pas sous le nez. Avec l’aide de ses amis, Eugénie va tenter de remonter une piste. Les enfants ne manquent pas de courage, d’audace, ni de réflexion dans ce nouveau tome assez bien mené. Les jeunes lecteurs sont rapidement pris dans l’intrigue et cette mystérieuse enquête, qui révèle deux évènements, qui finissent par se rejoindre. Le dessin est toujours aussi plaisant, dynamique, avec des personnages expressifs.

Les Korrigans d’Austerlitz est le deuxième tome de la série jeunesse Engénie et les mystères de Paris, de éditions Vents d’ouest. Un album plein de rebondissements, qui conte les péripéties d’une bande de gamins menant des enquêtes palpitantes et dangereuses.